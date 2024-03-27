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經濟

「北水」重臨 港股先低後高漲144點

【明報專訊】內地股市由跌轉升、離岸人民幣轉強、「北水」重新流入，都帶動港股昨天先低後高，終止兩個交易日下跌。恒生指數高開74點，早段升179點後中午前一度倒跌，午後跟隨內地股市重拾動力，最多升255點，收市升144點，報16,618點，成交1086億元，雖然續逾千億元，但較周一減少3.6%。國企指數和恒生科技指數皆跑贏大市，國指升1.23%，收報5825點。科技指數升1%，報3471點。

騰訊升3.7% 曾重上300元關

部分科技股和內銀支撐大市，大增回購股份上限的騰訊（0700）升3.7%，股價一度重上300元關口。百度（9888）、聯想（0992）、小米（1810）都升逾3%。

本周為業績高峰期，繼續是市場焦點，招商銀行（3968）去年盈利升6%兼增加派息比率，獲大行調高目標價，股價升逾4.3%，是表現最好藍籌。安踏體育（2020）去年多賺35%、末期息增60%，股價升逾3.1%。

中海物業（2669）中午公布去年業績後，有大行推算下半年收入增長放慢，形容派息沒有驚喜，股價午後急瀉近24.5%。其他派息保守的國企股亦遭受重大沽壓，粵海投資（0270）削派息比率，股價挫逾17.6%，海螺創業（0586）末期息減半，股價跌至15.4%。

CEO指港人北上有影響 領展10年低

領展（0823）行政總裁王國龍認同，港人北上消費影響商場周末表現，股價連跌3個交易日，昨再跌近1.6%，收報33.85元，見逾10年低位。

友邦保險（1299）公布去年業績後，過去9個交易日股價有8天都下滑，昨再跌1%至52元水平，見近7年低位。

內地投資者南下的港股通，扭轉周一的淨流出，恢復資金淨流入，昨天有45.27億元，較受歡迎是南方恒生科技指數ETF（3033），淨買入近8.2億元，美團（3690）淨沽出逾2.6億元。

中薇證券研究部執行董事黃偉豪認為，近期港股仍處上落市格局，恒指波幅介乎16,200點至17,200點，但站穩100天線16,600點以上收市，前景可稍後看好。

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