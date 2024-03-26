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經濟

香港地產

紅山半島洋房6800萬沽 黑雨後第二宗

【明報專訊】近期樓市活躍，更吸引內地背景買家入市豪宅物業。去年因一場世紀暴雨而陷入僭建風波的港島南區大潭紅山半島，本月初錄得「黑雨」後第二宗洋房成交，一名內地背景買家以6800萬元購入紅山半島一洋房，較一年半前同類單位做價低兩成。

內地客購入 年半跌價兩成

資料顯示，今次易手單位為棕櫚徑單號屋，屬於屋苑後排位置，實用面積2623方呎，據悉單位去年中以約9300萬元放售，本月初終獲內地背景買家以6800萬元承接，累減2500萬元或約27%，實呎約25,925元。物業毗鄰、面積相同的另一幢單號屋，2022年底曾以8500萬元售出，即今次成交價較一年半前同類單位跌價1700萬元或20%。

今次沽貨之原業主以海外註冊公司Upper Star Trading Limited登記，2007年5100萬元購入，據當時借貸文件資料顯示，物業由前稱宏霸數碼的中國錢包（0802）前主席兼首席執行官朱偉民持有，持貨約14年，帳面獲利1700萬元或33%。事實上，紅山半島自去年9月因黑雨引發僭建風波後，至今僅錄兩宗洋房成交，去年9月份一幢實用3142方呎、涉及僭建問題的松柏徑雙號洋房，以6000萬元售出，實呎19,096元，較原業主2018年4月購入價1.115億元低5150萬元或46%，料為該屋苑近年蝕幅最大個案。

山頂和福道洋房低購入價6%放售

此外，山頂洋房罕有錄業主蝕讓放售。世邦魏理仕香港資本市場資深董事莫旺寧指出，山頂和福道1至9號D號洋房，現以邀約形式出售，截止日期為4月30日。上述物業包括地下、1樓和2樓及車庫，總實用面積2706方呎，以現狀交吉形式出售。物業現時意向價約1.88億元，呎價約69,475元。不過，資料顯示，原業主2013年2億元購入，現放售價仍較11年前購入價低1200萬元或6%。

另方面，原由資深投資者羅珠雄於2019年9000萬元購入的九龍站擎天半島1座最高兩層自製複式單位，實用2250方呎，早前淪為銀主盤並以約7400萬元放售，較羅珠雄購入價低1600萬元或約17%，實呎32,888元，據市場消息指出，有關單位獲買家洽購至尾聲，有機會短期售出。

相關字詞﹕擎天半島 羅珠雄 蝕讓放售 和福道 僭建風波 黑雨 紅山半島

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