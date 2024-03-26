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經濟

香港地產

業界稱內地買家 佔豪宅新盤升至70%

【明報專訊】政府「撤辣」快將一個月，3月一手新盤成交量亦破3600宗，創下2013年4月一手新例實施後的單月新高，不少非本地買家積極來港入市。仲量聯行最新發布的《香港住宅銷售市場綜述》指出，自上月底的《財政預算案》取消樓市「辣招」後，樓價3000萬元以上的豪宅新盤銷售中，內地買家比例由去年10月「減辣」前低於50%，回升至近期錄得約70%。

去年10月「減辣」前低於50%

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，受惠樓市「撤辣」及高才通計劃，已見到內地買家在新盤市場顯著增加，料他們將持續活躍，惟目前部分非本地買家暫時仍因外匯管制、按揭申請要求等因素，未有全面回歸市場，相信要待相關限制解除，以及內地經濟好轉後，整體成交量將進一步上升。仲量聯行研究部資深董事鍾楚如則表示，市場普遍認為「撤辣」將能提振樓價，但短期內樓價仍需面對高按息的挑戰，且經濟增速不及預期，外部挑戰仍在。

另外，路勁（1098）前主席單偉豹私人持有的九龍塘洋房項目皇廷匯，早前以3.4億元售出的喇沙利道38號住宅A洋房，資料顯示，買家為一間海外註冊公司，是次只需繳付相等於樓價4.25%的從價印花稅、即1445萬元，相較「辣招」生效時，料節省約8755萬元稅項。單位實用10,945方呎，5房3套間隔，連871方呎平台、1223方呎花園及2553方呎天台，實呎3.1萬元。

相關字詞﹕豪宅新盤 內地買家 皇廷匯 撤辣 仲量聯行

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