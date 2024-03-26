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經濟
黃雯怡 股海文蹤

投資策略

黃雯怡：紫金礦業上望17.5元

【明報專訊】市場對美聯儲今年降息的預期延後，加上日本央行雖宣布結束負利率，但維持整體寬鬆政策，日圓走弱，美元轉強。內地央行上周五明顯調弱人民幣中間價，美元兌離岸人民幣一度突破7.27，料人民幣後市偏弱，令恒指上升空間受限。

Nvidia上周發布GB200超級芯片系統，採用銅纜連接方案，帶動A股銅背板連接概念上漲。市場熱炒銅、鋁等有色金屬的需求轉強。另外，中國銅冶煉廠上周達成罕見的減產協議，或帶來供應端收緊。紫金礦業作為領先礦企，產品組合包括銅、金、鋅等，料可受惠。

紫金礦業日前發布2023年全年業績，收入為2934.03億元（人民幣，下同），按年增8.5%；純利211.19億元，按年增5.4%，符合市場預期。經營活動產生的現金流量淨額為368.6億元，按年增28.5%。

期內實現礦產銅100.73萬噸、礦產金67.73噸、礦產鋅（鉛）46.70萬噸、礦產銀412噸，分別同比增長11.13%、20.17%、2.89%及4.09%，新增當量碳酸鋰2903噸。其中，銅礦實現重大突破，成為中國及亞洲唯一礦產銅產量突破百萬噸大關的礦企，礦山產銅相當於中國總量62%左右。銅業務銷售收入佔報告期內營業收入25.21%，毛利佔集團毛利47.19%。

公司金、銅的產量增長強勁，計劃2024 年生產礦產銅111萬噸、黃金73.5噸、鋅（鉛）47萬噸、當量碳酸鋰2.5 萬噸。預期股價有走升空間，可候回吐至14.5元吸納，上望17.5元。

英皇資本財富管理分析方案高級分析員

[黃雯怡 股海文蹤]

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