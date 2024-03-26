「巴菲特指標」兩年新高 美股恐被高估

科企高層紛沽貨惹憂慮

亞馬遜創辦人貝索斯、Meta行政總裁朱克伯格等科技行業巨頭，今季以來大舉沽出自家股票，美企高層也紛紛沽貨，令市場憂慮美股可能見頂。Verity追蹤企業內部人士的交易資料顯示，在美股屢創新高之際，企業內部人士沽貨相對於買貨的比例，達到2021年首季以來最高。

以貝索斯為例，他在2月沽出價值85億美元的亞馬遜股票，而亞馬遜行政總裁賈西也在今年沽出價值2110萬美元的自家股票，沽貨金額接近他在2022至23年合共賣出的規模。市場分析指出，如果企業內部人士認為美股已在高位，並紛紛沽貨，這對其他投資者來說，將是大市見頂的信號。

（綜合報道）

[國際金融]