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經濟
國際金融

「巴菲特指標」兩年新高 美股恐被高估

【明報專訊】最受「股神」巴菲特青睞的市場指標升至兩年高位，反映美股恐被高估，可能有回吐風險。所謂的巴菲特指標（Buffett Indicator），用以計算美股總市值與美國GDP的比例。根據Wilshire 5000指數的數據，美股目前總市值約51.47萬億美元，除以美國上季27.94萬億美元的GDP，比例為184%。巴菲特曾形容，這「可能是在任何特定時刻，衡量估值水平的最佳單一衡量標準」，當這指標在100%水平，美股的價值合理；但若該指標逼近200%，買入股票相當於「玩火」。

科企高層紛沽貨惹憂慮

亞馬遜創辦人貝索斯、Meta行政總裁朱克伯格等科技行業巨頭，今季以來大舉沽出自家股票，美企高層也紛紛沽貨，令市場憂慮美股可能見頂。Verity追蹤企業內部人士的交易資料顯示，在美股屢創新高之際，企業內部人士沽貨相對於買貨的比例，達到2021年首季以來最高。

以貝索斯為例，他在2月沽出價值85億美元的亞馬遜股票，而亞馬遜行政總裁賈西也在今年沽出價值2110萬美元的自家股票，沽貨金額接近他在2022至23年合共賣出的規模。市場分析指出，如果企業內部人士認為美股已在高位，並紛紛沽貨，這對其他投資者來說，將是大市見頂的信號。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕巴菲特指標 股神巴菲特

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