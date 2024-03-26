歐盟查蘋果Google 拖低股價 與Meta齊成數碼法首批開刀目標

歐盟委員會的首兩項調查，針對蘋果App Store及Alphabet的Google Play應用程式商店，是否涉及「限制導引規定」（anti-steering rules）。根據DMA，核心平台不得妨礙商戶通知客戶，除了應用程式商店的「應用內支付」（in-app payment）機制以外，其他價格較低的訂閱渠道。歐盟委員會本月初曾指蘋果濫用其在音樂串流軟件分銷市場的主導地位，限制其他業者告知iOS用戶其他支付方法，向其判罰18億歐元（約153億港元），是歐盟首次向蘋果開出反壟斷罰單。

憂蘋果妨礙用戶行使選擇權

另一項調查針對蘋果公司是否遵守DMA規定的義務，確保用戶可輕易卸載iOS裝置上預先安裝的軟件，並輕易更改iOS裝置上的默認設定。該調查將重點關注，蘋果是否主動提示用戶可更改iOS的默認設置，包括網絡瀏覽器或搜尋引擎。

歐盟委員會憂慮蘋果的設定，可能妨礙用戶在蘋果生態系統內，行使服務選擇權。蘋果發言人向CNBC稱，「有信心」其計劃符合DMA規定，蘋果「將在歐盟委員會進行調查期間，繼續與當局進行建設性接觸」。

此外，歐盟委員會也在調查Google Search的搜尋結果，會否不公平地偏袒自家服務，例如其搜尋結果的排序，會否把Google購物置於競爭對手之前。Alphabet競爭事務總監Oliver Bethell發聲明稱，為遵守DMA，已對歐洲的服務方式進行重大改變。

Alphabet引用本月早前一篇博客文章，內容包括為Android手機用戶提供容易更改預設搜尋引擎及瀏覽器的選項，並讓用戶更容易在Google搜尋，接觸到購物或航班等比較網站。

查Meta付費或同意被追蹤模式

除此以外，歐盟委員會亦正調查Meta的「付費或同意被追蹤模式」（pay or consent model）。該公司去年為歐洲的facebook及Instagram用戶提供付費的免廣告服務。歐盟正調查付費的免廣告選項，以及讓用戶同意免費服務的條款，是否違反DMA。

歐盟委員會憂慮，若用戶不接受Meta「支付或同意被追蹤」的二元選擇，就沒有其他替代方案，令DMA無法限制核心平台蒐集用戶數據的目的。Meta稱，訂閱作為廣告的替代方案，是許多行業的成熟商業模式。

歐盟委員會內部市場專員布雷頓（Thierry Breton）稱，Meta應為其「個人化程度較低」服務，提供免費替代方案。歐盟委員會競爭事務專員韋斯塔格爾（Margrethe Vestager）指出，蘋果和Alphabet仍收取各種經常性費用，並限制導引用戶往其他訂閱渠道，其執行DMA的方式似乎與法律條文不符。

歐盟委員會計劃在12個月內完成調查，但沒有硬性時間表。該委員會將向相關企業通報初步調查結果，並解釋企業應採取的措施。如發現任何企業違反DMA，最高可被判罰全年全球總營業額10%。若屢次違規，罰款可增至20%。

（綜合報道）

[國際金融]