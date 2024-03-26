Hashkey與CoinDesk Indices簽合作備忘

指比特幣調整10%至15%合理

HashKey Capital高級研究經理Henrique Centieiro指出，比特幣可作交易以來，至今一共經歷356次15%的調整，因此短期內發生什麼並不重要，更重要的是宏觀地看，認為比特幣與M2貨幣供應量高度相關，只要M2貨幣供應量增加，比特幣價格未來會繼續向上。

VSFG集團投資主管Brian Chan預期穩定幣及OTC將是今年行業的主要發展範圍，後者或需較多時間，以及將有更多圍繞比特幣ETF的討論，相信比起虛擬貨幣交易所取得牌照較為容易。

認為行業最重要推指數期貨等

Andy Baehr認為，現時行業最重要的事件或是推出指數期貨及期權等，令傳統金融機構亦可投資行業，帶動更廣泛發展。