Hashkey與CoinDesk Indices簽合作備忘

【明報專訊】Hashkey與CoinDesk Indices昨簽署合作備忘錄及舉行分享會，CoinDesk Indices產品主管Andy Baehr表示，美國市場推出比特幣ETF後表現十分成功，帶動價格急升，比特幣價格近日由74,000美元急回至66,000美元，相信突破歷史高位後需要一定整固，至周末價格已略為穩定，認為10%至15%的調整合理。
指比特幣調整10%至15%合理
HashKey Capital高級研究經理Henrique Centieiro指出，比特幣可作交易以來，至今一共經歷356次15%的調整，因此短期內發生什麼並不重要，更重要的是宏觀地看，認為比特幣與M2貨幣供應量高度相關，只要M2貨幣供應量增加，比特幣價格未來會繼續向上。
VSFG集團投資主管Brian Chan預期穩定幣及OTC將是今年行業的主要發展範圍，後者或需較多時間，以及將有更多圍繞比特幣ETF的討論，相信比起虛擬貨幣交易所取得牌照較為容易。
認為行業最重要推指數期貨等
Andy Baehr認為，現時行業最重要的事件或是推出指數期貨及期權等，令傳統金融機構亦可投資行業，帶動更廣泛發展。
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