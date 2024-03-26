中石化：化工業務今年首季營運大幅改善

煉油業務力爭盈利不低於去年

財務總監壽東華指出，化工業務在2023年度已着手優化化工原料、裝置及產品結構，毛利率卻處於低位，引致虧損107.73億元（人民幣，下同）。

馬永生補充，該業務受國際經濟疲弱，內地產能釋放等因素拖累，但是今年1至3月份營運已大幅改善，董事會已要求推動該業務扭虧為盈。隨着內地經濟好轉，加上集團已加大投入高附加值產品，因此他料該業務持續向好。

煉油業務方面，馬永生指出，今年計劃原油加工量達2.6億噸，力爭盈利不低於去年度。今年定下資本開支預算達1730億元，較去年度的1768億元稍少，當中用於上游開發的比例持續多年高位，今年度用於上游業務的資本開支也達778億元。去年無論在常規油氣及頁岩氣藏均有重大發現，他認為，這有助支持今年及下一步產量穩定增長；他又料國際油價在中高位震盪。

分紅比例將保持高位

在考慮業務發展、現金流量及股東關注下，馬永生說，會將分紅比例保持高位。副總裁兼董事會秘書黃文生補充，集團一向分紅比例逾三成，去年考慮到企業發展戰略後，將回饋比率提高至75%，今後會維持回購及現金分紅。