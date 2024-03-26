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經濟

中石油去年賺1611億人幣創新高 按年增8.3% 末期息每股0.23元

【明報專訊】中國石油（0857）公布2023年度全年股東應佔溢利達1611.46億元（人民幣，下同），按年增長8.3%，創歷史新高。不過，集團表現仍較彭博綜合預期的1635.11億元盈利稍低。單計去年第四季度，集團淨利潤則為294.93億元，按季跌36.4%，但按年增長1.3%；第四季營業收入7289億元，按年下跌7%。集團擬派每股末期息0.23元，按年增加4.5%。

油氣價降 實現營業收入跌7%

中石油去年度原油平均實現價格為每桶76.6美元，按年下降16.8%；受到油、氣跌價影響，實現營業收入30,110.12億元，按年下跌7%。期內實現自由現金流1761.22億元，按年增長17.1%，也創歷史新高。

海外原油產量增近18%

此外，中石油去年國內油氣業務實現原油產量達7.74億桶，按年增加0.8%；可銷售天然氣產量47,390億立方英尺，按年增長6%；油氣當量產量近15.64億桶，按年增加3.4%。

另一方面，集團海外油氣業務實現原油產量1.63億桶，按年增長17.7%；可銷售天然氣產量1934億立方英尺，按年減少5.1%；油氣當量產量近1.96億桶，按年增加13.2%，佔其油氣當量產量11.1%。

按業務分部計算，中石油的油氣及新能源部門去年經營利潤按年減少10.3%，至1486.95億元；煉油化工和新材料業務的經營利潤則按年減少9%，至369.36億元；銷售業務的經營利潤按年大增66.7%至239.62億元；至於天然氣銷售業務的經營利潤錄得430.44億元，按年大增2.32倍。

預算今年資本支出減6.3%

去年度中石油的資本性支出達2753.38億元，按年增加0.4%，當中油氣及新能源業務佔比90.21%。展望今年，集團預算的資本性支出為2580億元，按年減少6.3%，其中油氣及新能源部門繼續佔大部分，佔比82.56%。

明報記者 陳偉燊

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