世茂境外債務重組設4選項 涉發9年長債1年可換債等

選項1中，短期票據及短期貸款將由世茂發行，年期為6年，分配予所有計劃債權人的本金總額不得超過30億美元，現金利息5厘或實物利息6厘，將按本金額50%的金額予累計。

選項2中，世茂會發行分別為7、8、9年期的A、B、C系列長期票據及長期貸款，分配予所有計劃債權人的本金總額不得超過40億美元。3系列的本金額相等於長期票據原發行金額的25%、37.5%、37.5%。

選項3中，強制可換股債券年期為1年，本金額相等於計劃債權人索償本金額的100%。若發出轉股通知將按每股8.5港元的轉股價將其持有的全部或部分強制可換股債券轉換為世茂股份。世茂昨收報0.475元。

選項4中，固定組合包括本金額相等於該計劃債權人本金額25%的短期工具、相等於本金額35%的長期工具，以及相等於本金額40%的強制可換股債券。

另根據重組方案，出售若干指定資產所得款項、大窩坪盈餘現金流、指定境外債務融資所得款項、出售世茂服務（0873）若干股份所得款項或股息，以及出售上海世茂股份（滬：600823）所得款項或股息，將先用於償還短期票據及短期貸款的原發行金額，再償還於長期票據及長期貸款各自的原發行金額按比例償還及提前償還或贖回，其後再償還、提前償還或贖回長期票據B。