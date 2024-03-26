新奧冀核心利潤派息率續升

今年加大投資泛能業務

去年資本開支按年略為減少1.1%至74.4億元，不過張宇迎指出，今年公司會加大投資於泛能業務，故今年整體資本開支料約80億元。據公司業績簡報顯示，去年泛能業務的資本開支按年升6.5%至21.4億元；燃氣項目增1.5%至48.1億元；新項目收購下降36.4%至4.9億元。

總裁助理王煒禕稱，天然氣業務的需求端仍有增長，料今年行業增速6%左右，增量240億至280億立方米，國產、管道進口等供應端亦預期會持續增長，故天然氣業務發展空間廣闊。

另外，公司指出，上月亞洲液化天然氣價格指標（JKM）的價格下降至每百萬英熱單位（MMBtu）8美元，公司估計全年價格維持8美元至14美元之間，反映進口液化天然氣出現階段機會。張宇迎表示，今年公司業績指引提到，天然氣零售氣量增長超過5%，以及天然氣零售業務毛利增長超過10%，因此公司將根據現貨價格與國內下游價格的差距而決定今年財務策略，透過優化資源池的成本以提升公司收益。