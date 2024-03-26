茶百道通過上市聆訊 望成今年新股集資王

擬籌24億 去年賺11.4億升19%

中金公司為此次上市的獨家保薦人。財務方面，茶百道自2021年起持續錄得盈利。2023年公司擁有人應佔溢利為11.4億元（人民幣，下同），按年增19.4%；收入57.04億元，按年增加34.8%。

今年內地現製茶飲連鎖集團先後入表申請來港上市，除茶百道外，同業蜜雪冰城、古茗、滬上阿姨亦計劃來港上市。截至去年底茶百道於內地擁有7801家門店，為蜜雪冰城去年9月底門店數目約四分之一（見表）；配合內地近年的消費降級趨勢，蜜雪冰城、古茗、滬上阿姨分店中逾五成或約五成都屬三線或以下門店，茶百道僅為42%。論收入規模，以2022年全年收入計，4家茶企當中，茶百道以42.31億元位列第三，蜜雪冰城同期收入約為茶百道的3倍。去年茶百道全年毛利率未見按年擴張，惟仍較其餘三家去年首三季毛利率為高。

另外，今日掛牌的百樂皇宮（2536）公布公開認購部分獲超購14.96倍，每股定價2.6元。輝立證券昨暗盤報價2.9元，較招股價高出11.5%。

明報記者