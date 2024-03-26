北水走資63億 連續27日流入斷纜 人幣升越7.2後遇阻 港股A股升轉跌

路透社引述消息指有大型國有銀行，為穩人幣匯價而沽美元，在岸人民幣於上周五錄4個月新低後，於昨日顯著反彈，一度高見7.1948水平，帶動內地及香港股市靠穩。惟人幣匯價高位受阻升幅收窄，午後約於7.21附近爭持，港股亦隨A股走弱而逐步轉弱。

盈富遭北水淨沽72億 美團績後升5.7%

港股昨日早段高見16,612點，升113點，收報16,473點，倒跌0.16%，全日波幅171點，成交額達1127億元。國指及科指分別收報5754和3437點，微跌不足0.1%及0.54%。

北水淨流入27日，累計流入1102.43億元後終於「斷纜」，昨北水錄得淨流出約63.44億元，為上周五（22日）大舉淨流入145億元後回吐近一半。昨日亦為逾一個半月北水最大額淨流出，對上一次淨流出金額超過63.44億元為2月6日，當日淨流出68.9億元。盈富基金、恒生國指ETF及南方恒生科技（3033），昨分別遭北水淨沽72.22億元、16.31億元及10.17億元。科網股個別發展，騰訊（0700）略跌0.07%、阿里巴巴（9988）跌約1%、小米（1810）升0.14%。美團（3690）績後做好，早段曾升近一成，惟午後隨中國及香港股市回軟，收報仍升5.7%，為表現最好的藍籌科網股。友邦（1299）見6年半以來新低，報54.8元。

分析：北水累計流入多 短期走資可理解

凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，雖然北水淨流入27日「斷纜」，但先前已累積較多淨流入，短線出現淨流出亦可理解。經過上周較多重要事件發生，包括美國及日本央行議息，港股目前為短期整固當中。他又稱，維持先前恒指於1月22日報14,794點已見底的判斷，現時16,000點至16,200點間見較多支持，但突破17,000點仍需中國經濟數據轉好，如大規模經濟刺激政策出台等利好消息配合。

明報記者