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經濟
袁國守 退休綢繆

財富管理

eMPF明年底前全面運作降收費

【明報專訊】強積金（MPF）制度於2000年建立，推出超過20年後，積金局開展開發「積金易」平台（eMPF）工作，為的是讓僱主和打工仔「更易」和「更平」處理強積金，預料eMPF於明年底前全面投入運作。eMPF正式登場前，打工仔不妨多加留意最新進展，而在過渡期間，僱主又有哪些擔憂和需求？

明報記者 袁國守

積金局主席劉麥嘉軒上周於立法會財經事務委員會上表示，「積金易」平台已經準備就緒，預計於今年6月將有第一間強積金受託人，可將旗下強積金帳戶資料轉移於平台上，目標於2025年底前完成1100萬個MPF帳戶轉移。該局目前進行平台營運前各項籌備工作，包括安排平台準用家試用其平台。

積金局提交立法會財經事務委員會的文件顯示，先前同意率先加入「積金易」平台的「先行者」，如萬通信託及中國人壽信託，將成為首批強積金受託人，於6月或7月將旗下MPF帳戶資料轉移到平台內。交通銀行信託、渣打信託（香港）及東亞銀行（信託）下的東亞（強積金）享惠計劃料將於今年第四季轉移。至於其餘8名強積金受託人的帳戶資料，將於明年陸續轉移，包括東亞旗下的（強積金）行業計劃及（強積金）集成信託計劃、信安信託（亞洲）、中銀國際英國保誠信託，以及銀聯信託將於明年第一或第二季轉移；友邦（信託）及永明信託將於明年第二及第三季轉移；而宏利公積金信託及匯豐為最後一批，於明年第三或第四季轉移。

對於打工仔來說，更關心的，相信是eMPF如何在基金收費上帶來「着數」。按該文件所提及，料「積金易」平台推出10年後，其平台費會降至20至25點子，在同一期間累計為計劃成員節省共300億元至400億元成本。

宏利：將助僱主過渡到eMPF

在eMPF正式運作前，宏利發表「強積金僱主研究調查2023」報告，該研究調查了6家來自不同行業的大中型企業（宏利主要選定僱主客戶），其研究目標是基於eMPF平台對現時強積金供應商與僱主之間的關係作出了些微改變，供應商相應減少對MPF的行政工作，那麼僱主對強積金管理會有哪些需求和痛點？宏利香港及澳門退休業務部主管何精怡指出，該研究顯示，僱主對於積金易平台存在一些重要的關注點，例如僱主對於缺乏明確的指引以確保員工參加強積金計劃的申請流程是否順利感到擔憂，他們擔心在沒有明確指示的情况下，可能無法及時進行供款，尤其是涉及龐大的人手處理工作；同時，對於宏利在「積金易」推出後擔任的角色或出現模糊，僱主恐怕未能得到足夠的支援下獨自應對。何精怡認為，這些關注點突顯了該公司需要提供更全面的支援和更多的資訊，協助僱主順利過渡到eMPF，因企業擁有不同文化和架構，在MPF管理方面有不同程度的需求和參與度，除了支援日常行政工序外，宏利可考慮加強退休諮詢的角色。

27%僱主想知未來如何準時繳供款

事實上，在協助eMPF過渡的策略上，宏利已提供易於使用的數碼工具和人力資源軟件。截至2023年12月31日，全年有89%的宏利新成員透過網上平台申請及整合個人強積金產品；同時，該公司32%強積金成員選擇了電子帳單/電子通知服務，高於香港所有強積金成員的6%平均水平。另外，宏利公積金信託副行政總監黃德治表示，當受訪僱主被問及哪些與eMPF相關的主題最吸引時，有27%僱主表示想了解「未來如何準時繳交強積金供款」，這是所有其他主題中最高的，因冀避免繳付罰款，特別是中小企，擔心會增加財務負擔。他還指出，24%的僱主也對「如何於積金易僱主介面進行登記」感興趣，而20%的人想了解「宏利如何協助僱主過渡至積金易平台」，對此仍有僱主對積金易平台實質運作仍不太熟悉，需要更多溝通及教育。

他指出，宏利推出「積金易同行」計劃，目的是全方位支援僱主及人力資源管理層，令他們安心過渡至eMPF，計劃包括成為僱主首選的強積金伙伴、提供7X24全天候支援、持續為僱主分析現有計劃的行政程序並提高強積金管理效率、提供及時的強積金最新動態以加強員工理財教育，以及將宏利的代理人團隊化身「積金易助理」，處理查詢和確保順利過渡。此外，黃德治表示，在積金易平台正式啟動後，該公司將為特殊行政請求提供持續支援，以協助僱主管理僱員強積金帳戶，這包括設立行政查詢聯絡點，並對特殊情况的查詢提供迅速回應，如公司重組時的員工資料更新、提前提取強積金和強積金合併等。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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