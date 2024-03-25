海怡3月成交升逾倍 近一年高

明報記者 周悅蜓

海怡半島新錄成交為第12座低層A室，實用633方呎3房1套間隔，向西北望海景，以824萬元成交、實呎13,017元；原業主2019年以990萬元購入，持貨5年，帳面蝕讓166萬元，單位期內貶值17%；若連使費後，料實蝕約221萬元或約22%。

3房業主5年料蝕逾兩成離場

盧鏡豪表示，政府全面「撤辣」後，二手市場交投上升，買家入市信心增加，而港島南區比較低價的放盤，已漸被市場消化，預計區內二手成交呎價，稍後將回升5%至8%。

其他指標屋苑成交亦活躍，鰂魚涌太古城新錄長情業主沽貨個案。中原副區域營業董事張光耀表示，太古城明宮閣高層C室，屬兩房則王，實用582方呎，原業主叫價880萬元，減價72萬元或8%，以808萬元獲新買家承接、實呎13,883元，新買家為用家；原業主早於1985年以48萬元購入，持貨約38年，帳面獲利760萬元或約16倍。

另中原分行高級資深區域營業經理簡英譓表示，上環MANHATTAN AVENUE高層2室，實用403方呎兩房間隔，向南望市景，原業主叫價880萬元，減價90萬元或10%後，以790萬元成交、實呎19,603元，新買家為專業人士；原業主2016年以706萬元購入，持貨7年多，帳面獲利84萬元或12%。

MANHATTAN AVENUE兩房呎售1.96萬

不過，二手市場仍錄得個別蝕讓。美聯首席高級營業經理嚴啟雄表示，馬鞍山迎海三期第23座高層C室，實用510方呎兩房設計，原業主有意換樓，早前將單位以800萬元放售，獲區內首置客議價60萬元或7.5%，以740萬元承接，實呎約14,510元。

原業主2019年以843.8萬元購入，帳面蝕逾103萬元或12%，如連稅項和雜費，料有機會損手逾140萬元或17%。

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