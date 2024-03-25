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經濟

香港地產

瓊林街83號入伙前四成樓面獲預租

【明報專訊】近年不少大型企業積極於傳統非核心區開設辦公室，以減省租金開支，新世界（0017）早於2017年豪擲約148億元連奪3幅長沙灣商貿地，銳意打破區內舊式工廈林立的局面。時隔7年，繼荔枝角道888號南商金融創新中心於前年落成後，同區商廈瓊林街83號亦於早前取得入伙紙，項目以同區少見的兩座式玻璃幕牆商廈設計，中間設特色梯級廣場。新世界資產及房地產組合管理總經理林浩文表示，項目已有約四成寫字樓樓面獲預租，涉約46萬方呎，料下月起陸續交樓，7月將有首批商戶進駐，期望年底出租率可達至六成。

下月陸續交樓 目標年底租出六成

瓊林街83號由A、B兩座樓高23層商廈組成，西面高層單位可遠眺昂船洲大橋海景，總樓面達114萬方呎，規模為新世界在長沙灣區3個新型商廈項目中最大，其中A座樓面佔約74萬方呎，B座佔約40萬方呎，並設3.1萬方呎平台花園，兩旁亦設共10個舖位，至於停車場則設於地庫1至3樓。項目廣場下方更有多功能演講廳，提供300個座位，可作研討會、教學講座等用途，並可供租戶及公眾租用。

林浩文稱，由於A座每層樓面較大，集團屬意租予大企業為主，目前已租樓面中亦有上市公司進駐，商戶種類涉及保險、數碼銷售、物流及醫療保健等類別，「現時市况與早年有所轉變，目前屬供過於求，所以希望各個項目都有不同賣點，為商戶提供不同選擇」，他認為九龍西的商廈競爭已較九龍東少，有信心稍後出租率可望提升。

至於同系南商金融創新中心有七成商戶屬外區企業，當中超過一半屬中資或與內地有頻繁商務往來的商戶，其中南商金融創新中心現呎租水平（連管理費）約為32至38元，雖然項目至今已售出約八成半單位，但瓊林街83號暫傾向保留作長線收租，仍未有拆散出售的打算；至於同區同系永康街83號商廈，則預計今年內拆售。

相關字詞﹕瓊林街 甲級寫字樓 長沙灣 商廈租務 新世界

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