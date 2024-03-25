粉嶺名都兩房383萬沽 4個月炒高50萬

事實上，樓齡36年的元朗水車館街單幢樓東輝閣，位於低層F室，實用284方呎，兩房間隔，原業主去年12月底購入時，原有意作長線收租之用，其後樓市「撤辣」，在近期收樓後於市場放售，上周以288萬元易手，呎價10,141元。單位原業主去年年底237.5萬元購入，持貨僅約3個月，帳面升50.5萬元或21%。

不過，長實（1113）推售黃竹坑港島南岸Bluc Coast前，同區由嘉里（0683）發展的揚海，卻錄得首宗二手蝕讓個案。市場消息指出，揚海1A座高層C室，實用524方呎，兩房間隔，望海景，原叫價1920萬元放售，近日以1700萬元售出，減價220萬元或11%，實呎32,443元。

揚海首宗二手即見血 兩房實蝕260萬

資料顯示，原業主2021年9月約1872萬元一手購入，持貨不足3年，帳面蝕讓172萬元，若連使費料實蝕約260萬元或約14%。資料顯示，港島南岸罕錄二手成交，路勁（1098）發展的晉環，今年初有一伙實用474方呎的1B座高層C室兩房戶，以1010萬元售出，實呎21,308元，原業主2021年5月約1604萬元購入，帳面蝕讓約593萬元或37%，連使費料實蝕約700萬元，即實際蝕幅約43%。

收租客965萬購半島豪庭兩房

有收租客入市二手蝕讓貨。美聯分行高級營業經理楊錦河表示，紅磡半島豪庭5座中層G室，實用面積558方呎，兩房間隔，望市區景，獲收租客以965萬元承接，實呎17,294元。原業主2021年2月1045萬元購入，持貨約3年，帳面虧蝕約80萬元或約7.7%，連使費實蝕約140萬元或14%。