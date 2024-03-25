緹外萬呎院墅10億沽 實呎8.6萬九龍新紀錄

逾7年來市場首錄10億元一手成交

今次緹外售出的院墅B，實用面積11,589方呎、花園面積15,397方呎，5房5套房另設5間工人房間隔，附設的車庫提供兩個停車位，據成交紀錄冊資料，單位成交價達10億元，創九龍區歷年來一手豪宅新高，實呎86,289元，呎價亦創下九龍洋房物業呎價新高。事實上，歷年來錄得10億元或以上的屋苑式新盤交投不多，對上已是2016年12月，當時九倉（0004）和南豐合作的山頂MOUNT NICHOLSON 1號屋，實用9950方呎，以10.8億元的全港屋苑式洋房新高價售出，實呎約10.85萬元。

資料顯示，今次購入緹外之買家需於今年12月底清付樓價，除享有提早佔用優惠外，亦獲樓價4.25%、即4250萬元印花稅津貼，以及4000萬元家具津貼現金回贈，合共即約8250萬元津貼。嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，是次為緹外今年1月以破頂價售出兩伙頂層大宅後，再度錄得新高價成交。緹外今年已錄得6宗成交，成交價2.25億至10億元，總成交金額29億元，平均成交實呎約69,752元。項目開售至今則累售11伙，套現逾41億元，平均成交實呎64,705元。

值得一提，提供64伙的緹外，只設3座院墅，除今次售出的院墅B外，實用面積11,692方呎的院墅C，去年中就以先租後買形式售予內地客，當時買賣雙方簽訂承租90個月協議，即約7年半，其後可以認購價10億元認購該單位，實呎85,529元。

事實上，「撤辣」後豪宅新盤交投暢旺，並錄高價成交，如本月推出的天璽‧海，至今已售出20伙，套現逾12億元，當中第3座27樓SKY MANOR，連平台特色戶，實用2191方呎，4房間隔，連1362方呎平台，以近1.49億元成交，呎價67,946元，創東九龍一手呎價新高，另亦有一組客以約2.7億元連掃該盤4伙。