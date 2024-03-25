3月新盤成交破3600宗 新例後紀錄 共吸金逾360億 恒地料涉67億佔最多

明報記者 林尚民

綜合市場消息，過去兩日一手市場共沽約487伙成交，較前周末395伙多23%，累計本月新盤成交量已逾3610宗，套現逾360億元。事實上，「撤辣」後多個發展商全速推盤，如恒地已先後推出長沙灣Belgravia Place及大角嘴利奧坊．首隅，連同其他貨尾盤如筲箕灣道THE HOLBORN及紅磡必嘉坊系列等，本月共沽約1080伙，套現逾67億元，料售出伙數及套現金額均為各發展商之冠，若連同2月28日及29日，即「撤辣」後首兩日，該集團更已沽近1100伙，套現約69億元。

利奧坊‧首隅加推25伙 周四次輪賣20伙

恒地上周五作首輪開售的利奧坊．首隅，昨晚亦加推單位。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝指出，項目至今共沽37伙，新推3號價單共涉25伙，包括12伙兩房戶及13伙1房戶，實用272至353方呎，定價579.2萬至768.7萬元，折實532.86萬至707.2萬元，折實實呎17,024至21,331元，以定價計該批單位總值約1.6億元，折實總值約1.5億元。

發展商同時公布周四將作次輪發售20伙，包括8伙兩房戶及12伙1房戶，實用252至351方呎，定價524.7萬至768.7萬元，折實482.72萬至707.2萬元，折實實呎17,024至21,331元。20伙定價總值約1.2億元，折實總值約1.1億元。

「撤辣」後會德豐沽568伙 套現近60億

另外，會德豐旗下將軍澳日出康城SEASONS PLACE首輪368伙全數沽清，套現23.6億元。

會德豐地產副主席黃光耀指出，連同其他同系新盤，該集團旗下樓盤於「撤辣」後至今不足一個月已沽出568伙，套現近60億元。SEASONS PLACE上周六晚加推4號價單，涉244伙，當中1包括119個1房、94個兩房及10個3房1套單位，另有8個連平台特色戶 、13個連天台特色戶，實用282至665方呎，定價513.9萬至1432.7萬元，折實452.3萬至1260.8萬元，折實實呎14,047至19,379元，折實平均實呎15,412元，輕微加價1%。以折實價計，預計可套現約14.84億元。