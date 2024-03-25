馬泰陽：新盤熱賣資助房屋滯銷啟示

當中位於安達臣的安樺苑售出不足一成單位，並錄得3宗撻訂；由市建局推出的港人上車盤，位於紅磡的煥然懿居第3座首日揀樓的出席率僅約三成。

過去多年，居屋或資助房屋均受市民歡迎，以「居屋2023」為例，當時以市值折減約38%，即以六二折出售，共約17.2萬申請，超額約18倍。

然而，在「居屋2023」出售的6個新建居屋項目中，暫只累售3805伙或約41.5%。位於元朗的朗天苑及屯門的兆翠苑分別售出971伙及403伙，佔該屋苑31.5%及77.8%。

而位於安達臣道的安樺苑銷情則「包尾」，只售出83伙或8.4%。隨着政府「撤辣」、金管局暫停壓測，以及發展商以貼市價推盤，加上資助房屋需受5年內不許出租或轉讓的限制，令資助房屋的優勢大減，促使許多準買家紛轉投私樓。

位於安達臣道的3個居屋項目因缺乏完善交通配套，故表現較為遜色。而現時發展商所推出的新盤，地理位置優越，交通配套齊全。

筆者認為，現時樓市逐步明朗化，市場普遍認為美國將於年內減息，加上全面「撤辣」，令樓市交投氣氛全面回升，大量資金重新流入「磚頭」，相信仍有不少白表買家準備入市，甚至有部分白表買家流入私人物業市場，料樓市會迎來百花齊放局面。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]