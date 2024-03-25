陳永傑：美英樓市展現升勢

過往一段時間，美國加息對於全球投資市場有一定打擊，特別是息口敏感的投資類別。

住宅物業是其中一項，雖然美國住宅樓市長期表現堅挺，但聯儲局展開加息行動，美樓市亦要回軟。但加息一段時間之後，美樓市又再抬頭，升幅無疑不及美股三大指數，但在投資市場整體普遍跌市之中，美樓市上升也是難能可貴。美國商業樓市存在空置率過多的問題，亦會影響到美國住宅樓宇，但在近幾年新冠肺炎、加息及俄烏衝突等多項不利因素影響之下，美住宅樓市依然穩步上揚，令人有點意外。雖然去年美樓市升幅比美股遜色，但仍有穩定升幅，去年升約9%。

根據搵樓平台Rightmove數據顯示，2月份英國房屋的平均叫價上升3091英鎊，達到362,839英鎊，較去年同期升0.1%。Rightmove指出，自去年8月以來，每個月都出現按年下跌，今次上升是市場動力增強的迹象。

此外，日本樓市亦受到外來投資者入市刺激，交投明顯增加，日本亦成為投資者爭奪之地。

儘管美國通脹壓力稍大，減息次數亦會縮水，但加息機會有限，美息只會繼續高位徘徊，因為美國通脹不及一兩年前嚴重。

美息平穩，不會對世界各地樓市帶來重大影響，投資者可以各自精彩，各取所需。本港樓市在「撤辣」後，交投亦表現活躍。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]