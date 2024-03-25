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經濟
瑞銀亞洲 股票衍生產品銷售部

投資策略

瑞銀亞洲：業績勝預期 美團牛51376

【明報專訊】美團（3690）去年第四季收入達736.96億元人民幣，按年增22.6%勝預期，經調整淨利達43.75億元人民幣，按年增長427.6%亦勝預期。美團上周四收於90元以上水平，但周五績前股價跌4.39%，收報88.25元。如投資者希望作美團績後部署，看好可留意美團牛證（51376），收回價80元，行使價77元，2024年9月到期，有效槓桿約7.4倍。如看淡可留意美團熊證（52743），收回價95元，行使價98元，2026年2月到期，有效槓桿約10倍。

瑞聲（2018）去年純利達7.4億元人民幣，按年下跌9.9%；下半年表現較去年上半年純利增21.5%，勝預期。如投資者如看好瑞聲，可留意瑞聲認購（22410），行使價28.85元，2024年6月到期，有效槓桿約6.6倍。如看淡可留意瑞聲認沽（21510），行使價17.76元，2024年7月到期，有效槓桿約6.1倍。

〔本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2024。版權所有。〕

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲 股票衍生產品銷售部]

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