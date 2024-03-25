瑞銀亞洲：業績勝預期 美團牛51376

【明報專訊】美團（3690）去年第四季收入達736.96億元人民幣，按年增22.6%勝預期，經調整淨利達43.75億元人民幣，按年增長427.6%亦勝預期。美團上周四收於90元以上水平，但周五績前股價跌4.39%，收報88.25元。如投資者希望作美團績後部署，看好可留意美團牛證（51376），收回價80元，行使價77元，2024年9月到期，有效槓桿約7.4倍。如看淡可留意美團熊證（52743），收回價95元，行使價98元，2026年2月到期，有效槓桿約10倍。
瑞聲（2018）去年純利達7.4億元人民幣，按年下跌9.9%；下半年表現較去年上半年純利增21.5%，勝預期。如投資者如看好瑞聲，可留意瑞聲認購（22410），行使價28.85元，2024年6月到期，有效槓桿約6.6倍。如看淡可留意瑞聲認沽（21510），行使價17.76元，2024年7月到期，有效槓桿約6.1倍。
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