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經濟
2024年3月25日星期一
劉思明 數據尋寶
投資策略
新股遞表半年內上市比例跌至12% 平均447日才掛牌 分析：受市况弱內地備案制影響
近百企向中證監 申備案惟尚未獲登記
平保：去年撥備充足 今年可避免
中石化去年少賺9.9% 末期息0.2元
幣護冀年底前為逾10港銀提供服務
富蘭克林鄧普頓Ed Perks：美料減息1.5厘 利好美股債
提醒Nvidia微軟存投資風險
瑞銀：日本走出通縮 股市升浪料未完
維昇連年虧損 開發治「侏儒症」藥
澳門部分酒店復活節預訂爆滿 房價遜去年 業界料助提升3月賭收
富士膠片助企業數碼化 推月費模式控營運開支
納米塗層針＋光學技術 3分鐘可測食安
盼推動SERS檢測家用化
鄺翠玲：借鏡超級富豪智慧 助個人理財策劃
環球經濟數據
金子：資金流入好倉 小米Call 20990
張兆聰：港股料暫難走出區間上落
張兆聰：美飛機零件股可冷敲Heico
伍禮賢：中興通訊受惠加大AI投資
涂國彬：金價議息後新高 升勢急速待整固
陳大為：解讀聯儲議息聲明與討論AI新消息
袁國守：業績期尋寶 內需股值博
謝偉銓：檢討「綠在區區」 令回收更見效
全家外遊 善用旅保家庭優惠
沈永年：新頻道分享無憂退休生活
強積金諮詢機構GUM：MPF股票基金受捧 混合資產基金走資
許健生：Nvidia或邁向「3萬億美元企業」
陳正犖：美元兌瑞郎阻力位留意0.91
溫傑：騰訊業績料持續升 股價或區間上落
袁國守：日股升勢料未屆終結時
林少陽：瑞士突減息 成外匯小黑天鵝
技術取勝：恒地升穿50周線
李聲揚：佐丹奴削資產「派突息」 損前景
蔡金強：「降維打擊」的PDD
艾雲豪：企業止蝕較球賽換靈魂球員困難？
李順威：聯儲是有理由調高中性利率
劉思明：輪流炒動力減 小心人幣恐轉弱
瑞銀亞洲：業績勝預期 美團牛51376
摩根大通亞洲：急跌後博反彈 舜宇牛50248
周顯：賣銀行牌好比賣殼
王弼：派拉蒙遲早被全購或拆骨變賣
曾淵滄：建滔最壞情况已過 載通派息高
湯文亮：港人幸福感點解咁低？
陳永傑：美英樓市展現升勢
廖偉強：南下買樓熱 燃起港樓市
布少明：樓市「陽春」非曇花一現
馬泰陽：新盤熱賣資助房屋滯銷啟示
3月新盤成交破3600宗 新例後紀錄 共吸金逾360億 恒地料涉67億佔最多
緹外萬呎院墅10億沽 實呎8.6萬九龍新紀錄
粉嶺名都兩房383萬沽 4個月炒高50萬
新盤戰搶客 十大屋苑周末19成交跌32%
瓊林街83號入伙前四成樓面獲預租
Belgravia Place近港鐵 享開揚景
海怡3月成交升逾倍 近一年高
eMPF明年底前全面運作降收費
劉思明：輪流炒動力減 小心人幣恐轉弱
【明報專訊】港股上周先跌後回升，周五再度受壓。全周波動雖然未破壞調整格局，但輪流炒作動力減弱，需要提高警覺，同時要留意人民幣趨勢。
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財經專欄
數據尋寶
劉思明
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廖偉強：南下買樓熱 燃起港樓市
布少明：樓市「陽春」非曇花一現
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