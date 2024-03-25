袁國守：日股升勢料未屆終結時

今期封面故事兩位主角瑞銀投資銀行首席日本經濟學家足立正道（Masamichi Adachi）及日本股票策略師Nozomi Moriya認為，日本經濟現已走出通縮，未來幾年每年通脹料按年增長約2%，預期日股升浪未完，他倆的分析值得細閱。

港股方面，恒指上周四升320點，至周五即全數報銷，全日挫363點或2.15%，收報16,499點，全周累跌221點或1.32%，擺脫不了於16,200至17,200點上落。拖累港股再次插水的主因，是人民幣貶值見4個月低位，加上多隻業績股「見光死」，看來要等眾多大價股尤其是中資科技股轉強，大市才有望向上突破。

明報經濟投資理財副採訪主任

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 主編的話]