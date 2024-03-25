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經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：騰訊業績料持續升 股價或區間上落

【明報專訊】騰訊（0700）主要有3個業務分部，包括1）增值服務（指遊戲及社交網絡）、2）網絡廣告，以及3）金融科技及企業服務。三者分別佔總收入約45、19及35%。雖然增值服務的收入佔比仍然最高，但增幅平穩；反觀佔比最少的網絡廣告，增長最為可觀。同樣地，網絡廣告的毛利率亦最高，達54%；其他兩項則分別為54%及44%。由此可見，網絡廣告的表現及未來發展影響甚大。

集團上星期公布了去年第四季業績，期內收入按年/按季分別增加7%及0.4%，至1552億元人民幣，略低於投資者預期。仔細分析，增值服務業務的收入按年下降2%至691億元人民幣，接近預期：當中的國際市場遊戲高於預期，本土市場遊戲則較預期為低（後者主要受累於《王者榮耀》及《和平精英》的貢獻減少），而社交網絡則低於預估。

另外兩個業務分部的增幅明顯較佳，網絡廣告業務同期收入按年增長21%至298億元人民幣，優於預期。主要由於對視頻號的廣告需求，以及受集團旗下廣告平台持續升級所推動。除汽車之外的所有行業於集團的廣告開支均有增長，其中互聯網服務、大健康及消費品行業的增長尤為顯著。金融科技及企業服務的收入增長亦達15%至544億元人民幣，惟較預期失色。

至於利潤方面，表面上去年第四季公司權益持有人應佔盈利按年下降75%，但主要原因是由於集團在2022年11月宣布派發美團（3690）股票，因而於第四季入賬1066億元人民幣。這裏值得花一定篇幅去解釋，根據會計制度，在騰訊實物分派美團前，後者作為聯營公司，會以成本價入帳；惟透過派息減持，加上騰訊的代表辭任美團董事，後者將不再列作聯營公司入帳。在此情况下，集團持有的美團股權將以公允價值計算，相應盈利於2022年第四季確認。由於去年並沒有再發放特別中期息，期內自然沒有錄得相關盈利。

若以此認為集團業績非常差，實忽略了集團同期根據非國際財務報告準則（Non-GAAP），公司權益持有人應佔盈利增長44%至427億元人民幣，優於市場預期。集團同時宣布增加派息及回購，基於篇幅所限，今次未能加以分析。

集團總裁劉熾平及後表示，去年首季起重點拓展高質量收入來源，新增收入的毛利率明顯高於公司整體水平。事實上，去年毛利增長23%，快過收入增速，印證策略成功。集團現時會以毛利增長視為關鍵指標，多於收入增速，預示集團會進一步簡化營運以提高效率。我們認為，騰訊收入有望繼續平穩發展，能見度高於其他科技股，配合成本控制，業績將持續增長。只是暫時難以再現爆發式增長，加上遊戲監管的最終版本尚未落地，估計股價會呈區間上落，300元或有初步阻力，估計較難突破310至315元，而265至270元應有顯著支持。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益。）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

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