陳正犖：美元兌瑞郎阻力位留意0.91

從技術走勢分析，美元兌瑞郎處於超買狀態，近期或出現回調，接下來幾個交易日或測試0.8820的支持位。至於3個月內關鍵支持位為0.86，關鍵阻力位可留意0.91。

英倫銀行上周四則維持政策穩定，但暗示或快將減息。貨幣政策委員會以8比1的投票結果贊成維持利率不變，除了有1票支持減息外，兩位鷹派委員曼恩和哈斯克爾亦撤回了對加息的支持。英倫銀行行長貝利表示，關於減息「正朝着正確的方向發展」。議息結果公布後，英鎊兌美元見過3周低位，近期或測試支持位1.2520。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[陳正犖 匯市前瞻]