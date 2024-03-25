強積金諮詢機構GUM：MPF股票基金受捧 混合資產基金走資

今年2月，股票基金繼續受市場追捧，共有10.6億元轉入股票基金，而混合資產基金和固定收益基金則分別有9億和1.6億元的資金轉出。期內，淨資金轉出最多的前五個資產類型包括混合基金（80%至100%股票）、香港股票基金、香港股票基金（追蹤指數）、混合基金（60%至80%股票）和大中華股票基金。

而資金淨流入最多的前五個資產類型則包括美國股票基金、預設投資策略-核心累積基金、日本股票基金、環球股票基金和預設投資策略-65歲後基金。

GUM策略及投資分析師雲天輝指出，2024年整體股票市場表現不錯，尤以美股持續強勢，2月單月近23億元資金湧入美股基金；年初至今，已有近55億元流入美股基金，規模超越2023年流入美股基金的一半以上（2023年共97億元流入美股）。

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