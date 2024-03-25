鄺翠玲：借鏡超級富豪智慧 助個人理財策劃

筆者認為這富翁購買這保單的動機，也可給其他客人作為一個借鏡，因為他的動機/目的在很多客人身上也有類似情况。

首先筆者關注到這投保人是一名擁有多國國籍的富豪，如果客人在各地方都有資產或生意的話，那麼無論是多國籍，又或者只是擁有永居權，再或者是沒有任何居住權身分的稅務居民，都需面對及應對各國的稅務安排，實際情况可以是十分之複雜的，而更現實情况是所需繳交的稅項，很大可能比在香港的多。

若多國籍 或面對不同地方稅務

至於另一個遺產傳承考慮，則是近年來非常熱門的話題，隨着這數十年來各地的快速經濟發展，很多人在各自專業或業務領域深耕多年，已累積了一大筆的財富，有些甚至已擁有數代人也使不盡的財富，更需要好好處理，以免被「敗家」！另外若有一些爭產、遺產訴訟個案，也是十分繁複，甚至是令家族蒙羞的局面，作為家族的大家長，也希望自己在有生之年，可以及早預防。

其實筆者認為這些需求，在市場上是時常遇見到的，只不過這些潛在客戶並不是億萬富翁而已，就算是一個中產，其實他也需要處理自己長年累積下來的資產，他們或家人也可能擁有多國國籍/永居權/外地資產，正面對不同地方的稅務安排。至於遺產傳承，相信是每一個有點兒資產（說實話，不需要有8位或9位數字才需要考慮的）的人士也需面對的問題。

近年這些方案的確是如雨後春筍地推出，某些產品已推出了第3代甚至是第4代的產品，證明市場是對這類需求十分殷切的。但在選擇這類方案時客人需要注意什麼呢？筆者嘗試以業內人士的角度，建議客人應着重的重點：

股債比例影響保證現金價值

首先客人需了解保險公司會根據個別方案擬定的投資策略，投放部分保費在股票及債券類項目，以達到長期目標資產配置比例。

若投資債券類項目比例較高的話，「保證現金價值」傾向較高，反之亦然。如客人希望尋找一個更為保守及穩定的方案，那他應留意方案所標示的股票及債券比例。

另外，客人需考慮日後的提款模式：是細水長流式「出糧」，還是一整筆提走呢？如是希望細水長流的，客人便需要留意方案內的提款功能是怎樣操作，尤其是戶口需求的最低資產額等細節。

筆者舉一個例子：甲方案的最低戶口價值是1萬元，乙方案的最低戶口價值是10萬元。若現戶口價值是11萬元，而客人需每年提取2萬元，那麼甲方案可讓客人定期提取，直至戶口價值低於1萬元，然後解散及取回餘額，由於戶口可滾存較長時間，總提款額或多於11萬元；而乙方案在第一次提款後已觸及最低資產額，所以只能直接解散及取回所有款項，戶口長遠的滾存能力便消失了！

最後大家都明白世事難料這道理，中途離場、什麼時間離場可全身而退等等，也是客戶需留意的細節。

美聯金融集團副總裁

理財信箱歡迎來信，電郵：chlung@mingpao.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[鄺翠玲 理財信箱]