瑞銀：日本走出通縮 股市升浪料未完

不過，日本去年新生嬰兒料僅72.6萬，不單按年下跌5.8%，而且亦屬1899年有紀錄新低，《Money Monday》認為，若日本是由勞動力減少推動薪酬向上及通脹升溫，並非健康及可持續的趨勢。

去年新生嬰歷來新低 屬隱憂

就日本去年新生嬰兒數目新低的問題，足立正道認為，這與日本人口老化、適合生育人士減少的問題有關，另外亦涉及文化因素，指韓國出生率同樣很低；他估計，日本政府將會推出更多補貼及經濟援助，鼓勵當地年輕人生育。Moriya則認為，假如日本年輕人收入改善，對提高生育率亦屬正面，故要留意近年出生率持續下跌的問題能否好轉。

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