提醒Nvidia微軟存投資風險

《Money Monday》統計，若以去年至今市值增長計，上述美國龍頭科技股中，以英偉達及微軟表現最勁，當中，英偉達市值由2022年底的3595億美元勁升近2萬億美元至上周的2.357萬億美元，成為全球第三大市值上市公司，期內市值增長之快料稱冠全球上市公司；微軟期內市值則由1.788萬億美元增加1.398萬億美元至3.186萬億美元，故今年1月已取代蘋果成為全球市值最大的上市公司至今（見圖）。以上周五收市價計算，英偉達及微軟預測市盈率分別高達38.2倍及36.7倍。

富蘭克林鄧普頓向來以價值投資聞名於世，對於英偉達及微軟過去一年多以來異常強勁的股價表現及市值增長，Perks亦應記者的提問分享精闢觀點。

Nvidia晶片設計領域或現新競爭

Perks首先談到英偉達：「英偉達目前市值逾2.3萬億美元，眾所周知的是，英偉達在晶片設計領域處領先地位，而晶片對於發展人工智能十分重要，但我想提出的是，需要很多年才可以把計劃悉數實現，故我不知道英偉達未來會否在某些領域上面對新的競爭，而市場目前不願意留意有關風險。我強調，英偉達的確是一間偉大的上市公司，在人工智能此對科技及經濟均屬大型發展趨勢上處於上佳位置，但我認為，向前望的話，需要更多上市公司在此領域有能力做得好。」

可以留意的是，研究及投資全球晶片股近30年的聯博高級投資策略師及亞洲業務發展股票部主管王耀維在《Money Monday》第309期（2021年8月2日出版）封面故事專訪中亦曾表示，全球晶片市場競爭激烈，汰弱留強速度頗快，在此板塊賺錢從來不易：「雖然全球晶片市場看起來的確有一些明星股，但其實背後有更多未被關注的失敗企業；而且在過去30年，很多昔日非常成功的晶片明星股現時已跌落為塵埃，尤其是在晶片設計市場有很多中小型公司湧現，為現有企業帶來很大競爭。」

微軟飲AI頭啖湯 Google急起直追

至於微軟股價去年以來急升近八成，主要原因是旗下ChatGPT去年初迅速興起，僅僅需要5日便獲100萬用戶下載，上客量之快在眾多熱門應用程式中稱冠，而且亦有不少用戶願意付費，加上在去年11月更推出Office人工智能助手Microsoft 365 Copilot，市場憧憬若全球數以億計付費使用Office的用戶，也願意付費使用Microsoft 365 Copilot，微軟收入及盈利將會大增。

Perks指出，微軟的確是全球科技企業翹楚，去年推出ChatGPT及Microsoft 365 Copilot等人工智能工具，這些產品均容易使用，很快便深受用家歡迎，因此亦迅速開創不少新的商業模式。但Perks提醒，全球最終有多少Office的用戶願意就Microsoft 365 Copilot付費屬未知之數，這需要更長時間證明，而且Alphabet旗下Google亦擬推出類似ChatGPT及Microsoft 365 Copilot的人工智能工具，料會為微軟帶來激烈競爭。Perks強調，他並非看淡微軟前景，只是提醒投資者若希望投資人工智能應用程式此主題，除了微軟之外，亦可以留意Alphabet。

看好消費工業股 近日增持Honeywell

總結是次專訪時，Perks認為，回顧自己多年美股投資生涯，像去年般由7隻科技股主導大市的情况屬罕見，料此現象亦難以持續，故此Perks深信要分散投資至不同板塊，例如目前消費股及工業股估值偏低有寶可尋，旗下「富蘭克林入息基金（SICAV系列）」近日便增持了Honeywell（美：HON），料該工業股今年盈利增長理想。

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[封面故事]