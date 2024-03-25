中石化去年少賺9.9% 末期息0.2元

【明報專訊】中石化（0386）公布，2023年度純利按年跌9.9%至604.63億元（人民幣，下同），每股基本盈利0.505元；中石化扣除非經常性損益後的淨利潤為按化則增4.7%至606.92億元；公司派末期息每股0.2元，按年增2.6%；連同中期息0.145元，全年股息0.345元，較2022年派息0.355元，按年跌2.82%。