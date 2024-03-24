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經濟
企業地球村

憧憬韓國受惠 五大造船股急漲

【明報專訊】上月底美國海軍部長Carlos del Toro拉攏日、韓造船界在美國擴產，上周美國總統拜登又對造船業請願書表態正面，令市場憧憬造船業第二大國家韓國會受惠，刺激部分股份漲逾一成。有分析師預料，美國能源擴大出口，韓國造船企業在油氣運輸市場有望提高市佔率，亦有中國研究員質疑，韓國不滿中國在造船界領先，故樂於見到中國被打壓。

鼓勵日韓在美擴產量

早前Carlos del Toro與日、韓造船界人士會晤，鼓勵對方考慮在美國擴充產量，以彌補美國失去的市佔率，並建立「更健康、更具競爭力的造船勞動力」，當時請願書尚未出爐。

到請願書於兩周前上載到美國貿易代表處網站，拜登亦態度正面，刺激韓國五大造船股大漲，三星重工、韓華海洋曾急漲逾一成，現代重工升8%。

韓國NH投資證券分析師Jung Yeon Seung預料，在美國大選前夕，拜登政府接受調查請願書的可能性很大。他又分析，拜登政府對中國造船企業的行動，將使中國造船企業的價格競爭力下降，長遠而言，美國的液化天然氣和液化石油氣將擴大出口，有利韓國造船企業搶佔油氣運輸船市場。

分析：美打壓中 非為韓創造機會

國家商務部研究院研究員白明認為，韓國不甘在造船業輸給中國，故想看美國壓制中國，即使美國打壓中國，也不是為了給韓國造船業創造機會。

[企業地球村]

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