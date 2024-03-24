明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
企業地球村

美拉攏日韓 抗衡中國造船業強勢

【明報專訊】本月中美國鋼鐵工人聯合會提出請願書，指中國政府補貼船舶業，令美國本土船舶業捱打，希望重振行業。外媒分析，近數十年來美國在全球船舶業地位節節敗退，令中國成市場一哥（見圖），全球船舶總噸數由中國佔近一半，料隨局勢緊張，造船業及管有國際貨運數據的港口業將成兵家必爭之地。近期美國揚言要加強港口網絡安全、主張本土生產起重機，又拉攏日、韓兩國造船界到美國為造船業擴大產能，中美之間的對峙恐將蔓延至海上。

明報記者 鄭智文

綜合報道：《金融時報》、彭博、《環球時報》

鋼鐵工人聯合會請願書指出，逾九成軍事裝備、供應、燃料是經海運，其中絕大多數是合約商業貨船運輸，惟上述船隻全於海外製造，部分是在中國。此外，現時中國企業已成港口龍頭之一，包括在融資、建造、營運、持有等範疇，主要是國企。美國鋼鐵工人聯合會會長David McCall稱，美國鋼鐵廠現時只用了約七成產能，若能製造更多船隻及基建來支持造船業，將創大量職位。

美鋼鐵工會籲支持造船業 創大量職位

美國貿易代表戴琪指將依法認真研究請願書，美國總統拜登在X上發帖稱，將永遠反對中國的不公做法，只要他是總統，就會為美國工人和就業而戰。

《金融時報》為此發長篇報道，從請願書延伸至中美爭奪船舶業的話語權，認為航海業反映全球局勢，不單有機會重燃中美貿易的衝突，亦會令外界更加關注中國軍力及商航擴張，而商航本身又會鞏固軍事能力。

美國過往是造船大國，在全球航運界名列前茅，1975年國內多達逾70艘商船的訂單，現在美國在商船造船業的市佔率竟急跌至不足1%，低至全球第19位。過去20年，中國的產量卻急起直追，單計去年，中國已製造逾1000艘遠洋船舶，美國則少至10艘。

美80年代拒津貼 造船訂單流向東亞

綜合分析，自1980年代起，美國由列根掌舵，擁抱市場主義，抽起大部分對造船業的津貼，相信單靠美蘇冷戰時代的軍事需求，足以支撐本土造船業，於是美國在造船業逐漸失去地位，由東亞國家承接訂單。日本、韓國、中國相繼建立造船業，靠廉價取勝，美國亦減少投資在本土造船業，業內技術、設備、員工訓練亦因而萎縮，造船所需的物料與零件，大部分亦在本土已乏供應，美國造船業的競爭力自然大不如前。

報道指出，航運仍是最有效的工具去運輸貨品及原料，對國安依然重要，因港口軟件及物流平台持有關鍵數據，紀錄國際貨品來往。美國海軍部長Carlos del Toro早前演講時表示：「歷史證明，長期而言沒有強大的海軍強國不是航運強國——商業造船及全球貨運強國。」

「中國製造2025」船舶業列十大產業

早於2015年，中國發布「中國製造2025」計劃，將「海洋工程裝備及高技術船舶」列入十大產業，目標2025年邁入製造強國行列。受政府「祝福」，船舶業可從國有銀行享有政策貸款、稅務優惠、低於市價的鋼材等優勢。

請願書斥中國政府補貼船舶業，未有按自由市場規則行事，又指世貿一貫的交易補救方案不能解決問題，因中國製造的大船主要用於國際商貿，而非進口到美國。David McCall補充，在國際市場中，不可能與中國受補貼的產品競爭，應重寫美國的產業政策。國家商務部研究院研究員白明反駁，美國工會請願是為了自身利益，而拜登積極表態，或會對中國造船業發難，也是為了幫美國工人搶飯碗。

航運衝突也牽涉貨櫃起重機及港口物流平台。據美國海軍戰爭學院中國航運學會助理教授Isaac B Kardon有份的研究，中國企業在96個海外港口中，至少擁有或經營一個碼頭，其中36個碼頭的貨櫃吞吐量躋身全球百大。

拜登上月簽署行政命令，未來5年將斥資逾200億美元加強港口網絡安全，包括協助日本三井在美國附屬公司生產起重機，以取代中國起重機，為30年來美國再次本土生產起重機。美國官員指目前全國約有八成大型遙控起重機由中國製造，並使用中國軟件，現正檢查有否牽涉惡意網絡活動。

美擬打壓中國起重機物流信息平台

上海振華重工為全球供應了七成的貨櫃起重機，惟去年有美國國防官員點名指上海振華的起重機安裝了精密傳感器，可追蹤貨櫃來源和目的地，憂慮中國藉此獲取美軍物資進出口數據。當時中國外交部否認說法。

另一方面，中國約8年前推出國家交通運輪物流公共信息平台，供港口參閱數據。美國海事局早前警告，中共正在推廣物流數據的標準，協助普及該平台，又稱若該平台應用在關鍵港口基建的話，將被中共收集敏感的物流數據。

[企業地球村]

上 / 下一篇新聞