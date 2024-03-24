阿特蘭大聯儲行長料今年減息1次

上月料今夏減息 全年減兩次

彭博報道，博斯蒂克上月曾預計美聯儲將於今年夏天首次減息，全年適合減息兩次。他解釋，由於通脹數據回落的信心不及去年12月，部分數據令人感到不安，如果經濟繼續走強沒有惡化，就有保持耐性的空間，未來要留意未來幾周的數據。他強調，如果經濟復蘇繼續帶來驚喜，比起其預測更有彈性受活力，將會重新調整減息預期。

瑞士央行上周四成為首個宣布減息的發達經濟體，市場預期歐洲或會在今年7月前減息，令美聯儲與其他主要央行面臨息差，美匯指數上周五再升0.43%至104.43水平。根據芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch），交易員押注6月開始減息的概率為75.6%，較一周前增加。

據路透報道，Aviva多元資產投資基金經理Baylee Wakefield認為，美國經濟數據強勁之下，市場現時接受其他主要央行將會較美國更快減息，令美元迎來1月份以來表現最佳的一周，加上復活節長假期前部分投資者選擇平倉離場，也利好美元走勢。