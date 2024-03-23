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經濟
2024年3月23日星期六
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美團上季經調整多賺4.3倍 勝預期 新業務經營虧損收窄 首選回購提高股東回報
港股曾挫522點 4藍籌跌逾10%
離岸人幣挫逾0.6% 逾一年最大跌幅
大行指削派息「驚嚇」 長實挫逾一成見新低
新秀麗尋求雙重上市 傳保留私有化選項
龍湖全年少賺47% 逾10年首倒退 削末期息71% CFO：60億短債已有序安排
彭博：內地查恒大核數師羅兵咸
平保：信用風險已築底 現好轉迹象
中移逆市升 富瑞華泰調高目標價
美議員提案阻基金買中國股指產品
嗶哩嗶哩據指遭阿里減持 股價跌9%
神華純利跌11%遜預期 派息減11%
歐盟擬用數碼法查蘋果 今年股價跌11% Google及Meta恐同受查
美匯指數升破104 歐元3周新低
Nike內地銷售放緩 股價挫8％
本月新盤破3000宗成交 7年半新高 利奧坊‧首隅首輪沽五成 一組大手客2.7億掃天璽•海4伙
SEASONS PLACE收1.15萬票 超額逾30倍
撤辣當周 CCL升0.62%創10個月最大升幅
白居二斥320萬買天富苑 高年初價13%
銅鑼灣70呎劏舖8萬沽 勁蝕96%
希慎等銅鑼灣地棄2萬呎演藝樓面
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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