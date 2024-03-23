白居二斥320萬買天富苑 高年初價13%

【明報專訊】新一期「白居二」出籠，有中籤者獲取購買證後即入市。祥益高級分行經理謝利官表示，天水圍天富苑新錄白居二入市個案，一名中籤者在取得購買證前，已積極在市場物色單位，上周收到房委會的批准信後隨即入市，以約320萬元未補價購入天富苑一個實用面積506方呎的兩房單位，實呎6326元，料為今年首宗「白居二」入市個案。謝氏表示，同類型J座高層3室，實用面積同為506方呎，今年初以綠表價283萬元易手，實呎5593元，即上述成交價較今年初高13%。