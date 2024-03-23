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經濟

香港地產

撤辣當周 CCL升0.62%創10個月最大升幅

【明報專訊】港府上月底全面「撤辣」，樓市氣氛即時轉活，具體反映2月26日至3月3日、即「撤辣」當周市况的中原城市領先指數CCL，最新報143.91點，按周升0.62%，結束3周連跌，單周升幅為去年5月後、即近43周以來、約10個月最大升幅。中原研究部高級聯席董事楊明儀認為，樓價料短期內尋底成功，展望次季止跌回穩，CCL有望重上148點，即去年12月底水平。

不過，本周CCL仍為384周、即逾7年次低，續在2016年11月初水平徘徊，較2021年8月191.34點歷史高位，下跌24.79%，而2024年則累跌2.24%。至於3月21日美國聯儲局連續5次會議維持利率不變，並預期今年共減息0.75厘，對本地二手樓價的影響，將於4月中公布的CCL反映。

周末二手睇樓量逾年半高

至於反映大型屋苑樓價的CCL Mass報144.33點，按周升0.86%；CCL（中小型單位）報143.06點，按周升0.85%；CCL Mass、CCL（中小型單位）齊終止3周連跌，兩項指數亦有見底迹象，同樣重返2016年10月中水平徘徊。豪宅方面，CCL（大型單位）報148.21點，按周跌0.42%，連跌4周共2.5%，重返2017年3月中水平。

至於四大分區樓價則三升一跌，九龍、新界東、新界西CCL Mass，按周分別升2.62%、0.55%、0.45%；港島CCL Mass按周則跌0.83%。

另利嘉閣研究部主管陳海潮表示，美國聯儲局日前議息維持利率不變，一、二手物業交投料保持旺勢，周末即今明兩日，本港50個指標屋苑預約睇樓量上升，錄1350組客戶預約睇樓，較上周錄1320組，增加30組或2.3%，創近94個周末、即逾1年半新高。

分區方面，港島8個指標屋苑，周末錄190組預約睇樓，按周升2.7%；九龍21個指標屋苑，錄460組預約睇樓，按周升3.4%；新界21個指標屋苑，錄700組預約睇樓，按周升1.4%。

相關字詞﹕睇樓量回升 50個指標屋苑 美國聯儲局 CCL Mass 全面撤辣 中原城市領先指數CCL

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