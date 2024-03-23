明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

SEASONS PLACE收1.15萬票 超額逾30倍

【明報專訊】上月底「撤辣」後首個開售的鐵路全新盤，會德豐及港鐵（0066）合作、樓花期長約19個月的日出康城SEASONS PLACE，今日展開首輪銷售368伙，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目7日累收11,536個認購登記，超購逾30倍。資料顯示，上一個收逾1萬票的新盤，為去年12月新地（0016）天水圍天榮站YOHO WEST第1期，首輪收票8日累收逾1.8萬票。

Blue Coast接400深圳客查詢

另長實（1113）及港鐵（0066）合作發展黃竹坑港島南岸Blue Coast，下周開放設於紅磡置富都會商場內的示範單位，項目於內地進行路演。長實營業部首席經理郭子威表示，截至周四已接獲共400個深圳客戶查詢，當中金融專才佔七成，主要來自福田及南山區；廣州亦有200個查詢，以用家為主，另將與銀行商討，為內地客爭取與港人一致的按揭成數及利息，詳情最快下周公布。

萬科香港發展、毗鄰港鐵深水埗站和南昌站的連方，繼2022年推出連方I後，連方II亦已上載樓書。項目提供378伙，樓花期長約10個月。樓書資料顯示，標準單位實用面積213至611方呎，涵蓋開放式至3房1套間隔，亦提供33伙特色戶（實用面積176至611方呎）。值得留意，實用面積280至286方呎標準1房戶佔114伙，實用面積348至421方呎標準兩房戶（部分連儲物室）有134伙；即是1房及兩房戶型共248伙，佔全盤逾65%。

相關字詞﹕新盤 連方II Blue Coast SEASONS PLACE

上 / 下一篇新聞