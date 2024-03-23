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經濟
國際金融

美匯指數升破104 歐元3周新低

【明報專訊】瑞士央行周四出乎意料減息，成為首個進入減息周期的發達經濟體，令市場預期更多主要央行將加入減息行列。由於美國經濟數據較主要經濟體穩健，突顯美聯儲與其他央行面臨的息差，令美匯指數昨高見104.4。市場押注歐洲央行和英倫銀行6月減息的機會增加，主要貨幣下跌。歐元兌美元昨跌至1.0809的3周低位。英鎊兌美元昨曾跌穿1.26，創1個月低位。澳元及紐元兌美元，昨各跌超過0.5%。紐元兌美元曾低見0.6012，跌至4個月低位。

日本央行本周加息，仍無助推動日圓轉強，日圓兌每美元昨在151低位徘徊。路透社指出，日本2月核心通脹增長加快，但衡量更廣泛物價趨勢的指數有所放緩，預示日本央行何時再次加息存在不確定性。日本央行行長植田和男表示，最終將縮減政府債券購買規模，但相關措施將會延後。

受日圓偏軟等因素影響，出口板塊上漲，日經指數昨盤中升穿41,000點創歷史新高。有「日圓先生」之稱的日本財務省前官員榊原英資預期，日本央行今年內不會再加息，但若日圓兌每美元貶值至155至160水平，財金官員可能會採取干預。

鮑威爾：疫情對經濟影響持久

美聯儲昨舉辦聆聽活動，聽取商界對經濟狀况及疫情如何重塑經濟和勞動力的看法。美聯儲主席鮑威爾致開幕詞時稱，疫情已對經濟產生「持久」影響，美聯儲訂定政策時，不僅要參考宏觀經濟數據，更要直接聽取個人及企業意見。他昨晚沒有對利率前景發表評論，不過他在周四凌晨議息結果公布後重申，政策利率可能已達峰值，在今年某個時候開始減息是合適的。

美國基金公司領航（Vanguard）高級經濟師Shaan Raithatha卻表示，其基本預測是美聯儲今年不會減息，在此情况下，將影響全球其他央行及市場。他說，若利率按兵不動是因為經濟強勁，尤其是供應端推動的增長，股市或許會繼續上漲，但美股現階段被高估。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕英鎊 歐元 日圓 減息預期 美匯指數

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