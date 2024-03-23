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經濟
國際金融

歐盟擬用數碼法查蘋果 今年股價跌11% Google及Meta恐同受查

【明報專訊】繼美國司法部控告蘋果（美：AAPL）非法壟斷市場後，歐盟據報亦醞釀根據《數碼市場法》（DMA），對蘋果、Meta（美：META）及Google展開調查。市場憂慮蘋果面臨監管機構連番狙擊，恐面臨巨額罰款，甚至被迫改變現有經營模式，動搖其市場主導地位。蘋果股價周四挫4.1%，是去年8月以來最大單日跌幅，市值一天內蒸發1130億美元（約8814億港元）。截至周四，蘋果股價自今年以來跌11%，跑輸納斯達克100指數及標普500指數，昨早段其股價微升。美股三大指數周四創盤中高位後，早段窄幅上落。

彭博社引述知情人士稱，歐盟委員會準備在未來數天，宣布向蘋果、Meta及Google的潛在違反DMA行為展開調查。據稱，蘋果及Google針對軟件開發商的費用及條款等，將會是歐盟關注的焦點。路透社引述知情人士稱，歐盟正爭取在歐盟委員會競爭事務專員韋斯塔格爾（Margrethe Vestager）的任期於今年11月屆滿前作出裁決，令這些科技巨頭可能在今年底前面臨巨額罰款。

最高面臨營業額10%罰款

DMA要求科技企業為用戶提供更多選擇，以確保公平的市場競爭。倘違反DMA，科技企業最高可面臨全球一年營業額10%的罰款。韋斯塔格爾早前向路透社稱，希望加快DMA的調查速度，目標是在6個月內公布調查結果，以便用戶和軟件開發商盡快享受DMA的成果。相比之下，傳統的歐盟反壟斷調查需時數年。

另一方面，美國司法部聯同16名檢察長，周四控告蘋果透過iPhone生態系統形成壟斷，使競爭對手難以與iPhone融合，最終導致消費者支付高昂的價格。該訴訟稱，蘋果利用其對iPhone軟件分發的權力，打壓本來可以讓消費者更容易轉換其他手機的創新技術，且拒絕支援跨平台信息軟件、限制第三方數碼錢包及蘋果以外的智能手表等。

美國司法部將此案與20多年前起訴微軟（美：MSFT）壟斷瀏覽器市場的案件相提並論。控告蘋果的檢察官指出，科技行業反壟斷訴訟的鼻祖——1998年針對微軟的訴訟，為蘋果提供發展空間，並最終主導科技行業。當時美國司法部指控微軟透過其作業系統，創造壟斷地位，扼殺Netscape和蘋果等競爭對手。

法律界：美或難證蘋果壟斷

美國司法部最終於2001年與微軟達成和解，當中條款包括微軟與第三方共享部分原始碼。司法部稱，該和解協議允許蘋果在Windows產品建立其工具，例如在Windows個人電腦（PC）推出iTunes，此後蘋果透過iPhone及App Store等不斷發展，成為科技巨頭。

美國司法部長加蘭（Merrick Garland）稱：「美國政府提出的訴訟通常打贏。」不過法律界人士認為，就算蘋果有很多具爭議的經營手法，美國司法部仍難以證明該公司已壟斷市場。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕數碼市場法（Digital Market Act，DMA） 反壟斷 歐盟 美國 蘋果

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