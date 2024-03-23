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經濟

平保：信用風險已築底 現好轉迹象

【明報專訊】中國平安（2318）周四晚公布，歸屬母公司股東營運利潤，去年按年跌19.68%至1179.89億元（人民幣，下同），拖累昨日AH股價下跌。副總經理付欣回應利潤下跌時，指是受一次性因素影響，當中平保所承擔的信用風險，過去一兩年面對較大挑戰，包括平安銀行的零售貸款、陸金所（6623）的零售及小微企業信貸，但內部的前瞻性指標顯示，風險已經築底並有好轉的迹象，相信未來不會產生更多不利影響。

付欣稱去年宏觀經濟環境複雜多變，包括保險在內金融行業均受資本市場波動的一次性因素影響，但她相信現時股市下跌已經築底。平保去年因應宏觀經濟環境令部分資產承壓，作出撥備和重新估值，她指去年第四季進行非常審慎的減值測試並作出撥備，可為未來應對風險創造較好條件，對該行資產負債表質量非常有信心。

稱股價被低估 未回應會否回購

平保H股昨跌5.77%，收報33.45港元。付欣認為股價下跌與該行基本因素不同步，目前股價被低估，短時間下跌不能正確反映該行經營業績。她指平保過去分紅政策穩定，過去12年金額有提升，股息率在同業中有競爭優勢，但她未有回應會否進行回購。

壽險業務方面，去年月均代理人數量按年減少26%至35.6%，延續過去數年跌勢，新上任的聯席首席執行官郭曉濤表示，過去代理人數下跌是行業趨勢，正從「人海戰術」向高質量發展模式轉變，代理人減少是有意為之，而代理人產能去年按年提升90%。今年他們將會穩定代理人規模，增加績優代理佔比和提升產能。他對壽險今年以至未來3年，新業務價值正增長有信心。另外，平安旗下子公司陸金所，周四公布派發特別息，每股2.42美元，昨日股價急升兩成至18.6元。平保持有4.75億股，意味可獲派13.01億美元（約94.08億元人民幣）。

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