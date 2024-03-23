彭博：內地查恒大核數師羅兵咸

【明報專訊】中國恒大（3333）於本周一收到中證監公告，指旗下恒大地產於2019年及2020年虛增收入5642億元人民幣，並對其高層作出行政處罰。彭博引述消息人士報道，中國相關監管機構正在調查負責中國恒大的財務報表會計審議的會計師行羅兵咸永道，並正與該行負責審計恒大的會計師溝通，惟目前尚未決定是否處罰羅兵咸，羅兵咸亦拒絕就此回覆彭博。
羅兵咸辭任至少十內房核數師
羅兵咸已擔任恒大會計師行十多年，去年1月恒大發出通告指出，公司與羅兵咸對工作範圍及時間表未能達成一致，而羅兵咸辭任恒大的核數師，由上會栢誠審計接替其會計審議工作。而旗下羅兵咸永道中天會計師事務所，為負責恒大地產2019年及2020年會計審核的會計師行。事實上，羅兵咸亦於過去兩年辭任至少10間內房公司的核數師。
內媒《央廣網》下央廣資本眼整理數據時發現，恒大地產於2020年5月至2021年4月公開發行的5期公司債券，「21恒大01」、「20恒大02」、「20恒大03」、「20恒大04」，以及「20恒大05」，集資規模高達208億元人民幣。其債券的承銷商、信用評級機構，以及發行人律師引用虛假記載，或涉嫌詐欺發行；中證監亦曾於2月初表示，將加大對涉嫌欺詐發行、財務造假問題線索的排查力度，更好地保護投資者的權益。
中信建投為發債承銷商
央廣資本眼指出，於期內5期債券中，中信建投為其中4期債券的唯一承銷商。中誠信國際為其信用評級機構，對其5期債券及恒大作為發行主體均給予最高信用評級「AAA」，而其債券發行人律師為北京市金杜律師事務所。而《央廣網》亦引述專業人士意見指出，即使目前尚未看到中證監對相關中介機構責任追究的消息，但並不代表上述機構不需要承擔責任。