彭博：內地查恒大核數師羅兵咸

羅兵咸辭任至少十內房核數師

羅兵咸已擔任恒大會計師行十多年，去年1月恒大發出通告指出，公司與羅兵咸對工作範圍及時間表未能達成一致，而羅兵咸辭任恒大的核數師，由上會栢誠審計接替其會計審議工作。而旗下羅兵咸永道中天會計師事務所，為負責恒大地產2019年及2020年會計審核的會計師行。事實上，羅兵咸亦於過去兩年辭任至少10間內房公司的核數師。

內媒《央廣網》下央廣資本眼整理數據時發現，恒大地產於2020年5月至2021年4月公開發行的5期公司債券，「21恒大01」、「20恒大02」、「20恒大03」、「20恒大04」，以及「20恒大05」，集資規模高達208億元人民幣。其債券的承銷商、信用評級機構，以及發行人律師引用虛假記載，或涉嫌詐欺發行；中證監亦曾於2月初表示，將加大對涉嫌欺詐發行、財務造假問題線索的排查力度，更好地保護投資者的權益。

中信建投為發債承銷商

央廣資本眼指出，於期內5期債券中，中信建投為其中4期債券的唯一承銷商。中誠信國際為其信用評級機構，對其5期債券及恒大作為發行主體均給予最高信用評級「AAA」，而其債券發行人律師為北京市金杜律師事務所。而《央廣網》亦引述專業人士意見指出，即使目前尚未看到中證監對相關中介機構責任追究的消息，但並不代表上述機構不需要承擔責任。