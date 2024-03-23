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經濟

龍湖全年少賺47% 逾10年首倒退 削末期息71% CFO：60億短債已有序安排

【明報專訊】藍籌內房龍湖（0960）逾十年首錄盈利倒退，去年賺128.5億元（人民幣，下同），按年跌47.3%，每股基本盈利2.07元。剔除公平值變動等影響後之純利則為113.5億元，剔除公平值變動等影響後之每股核心基本盈利為1.82元。末期息按年減71.25%至每股0.23元，計及中期息每股0.32元，全年派息跌51.33%至每股0.55元。龍湖績後股價走弱，全日跌4.14%，報10.18元。

明報記者 方楚茵

龍湖去年營業收入按年跌27.87%至1807.4億元，毛利率按年跌4.3個百分點至16.9%。當中開發業務營業額按年跌31.35%至1558.6億元，結算毛利率按年跌6.9個百分點至11%；運營及服務業務收入按年增加5.7%至248.8億元，毛利率按年微升0.3個百分點至75.9%。

擬提前償還部分2025年到期債

截至去年底淨負債率55.9%，按年減2.2個百分點；手頭現金為604.2億元。

作為僅存未違約的民營內房，執董兼首席財務官趙軼表示，今年內到期債務約100多億元，當中境內信用債約60億元於未來數月到期，已作有序安排，亦計劃有序提前歸還2025年到期部分債務。同時，內地放寬經營性物業貸款後，去年淨增經營性物業貸款174億元，部分資金已在今年首季置換規模46.1億元的商業資產支持專項計劃（CMBS），該CMBS屬提前9個月兌付。

開發業務消化庫存 拖低毛利率

趙軼稱，截至2023年底龍湖總借貸中，銀行融資佔比達77%，至於外幣借貸額佔比降至17.7%，並已作100%掉期，完全規避匯兌風險。境外美元債亦最快要到2027年才會到期，中債增信的餘額有約58億元，會按需要發債。

趙軼表示，首次錄盈利下滑，主要因為去年開發業務消化庫存致毛利率下滑。地產航道往後會堅持發展一線及核心城市，拿好項目修復毛利率及利潤率。而自2022年及2023年所拿項目的毛利率均在20%水平以上，再加上如運營業務和服務業務方面未來會迎來20%以上的收入和盈利增長，疊加成本節省，相信利潤會逐步觸底企穩回升。

相關字詞﹕經營性物業貸款 債務違約 藍籌 內房 龍湖

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