大行指削派息「驚嚇」 長實挫逾一成見新低

長實昨跌10.73%，收報32.85元，最多曾跌12.8%，低見32.1元，跌穿2020年3月疫情低位33.4元。長實績後即重啟回購，昨斥資近1.77億元回購540萬股。

摩通指出，即使投資者對本港樓市持正面看法，但短期仍難見催化劑，長實可能不再是行業首選，皆因新地（0016）或恒地（0012）有更多新盤供應儲備。經常性收入可能持續面臨阻力，而且長實經常性收入或持續面臨逆風，以及其可能被剔出富時EPRA指數亦是另一大風險，故該行預期股價會先出現負面反應，並在區間震盪交易。

匯證則指出，雖然業績對辦，但削減派息帶來驚嚇，反映公司在充分挑戰的市場環境中，財務更趨謹慎，雖然管理層強調將透過回購股票增加股東回報，但其股價或因股息確定性低於同行而波動較大。匯證指，基於長實的多元化經常性收入及其強勁財務狀况，淨負債率僅3%，相信長實可以克服市場不確定性，在以往下跌周期中，長實亦憑藉自身優勢，通過利用其資產負債表，在機會出現時收購項目，並成功擴大市場份額。

李澤鉅霍建寧辭長和聯席董事總經理

另長和（0001）昨晚公布高層變動，自4月1日起，李澤鉅不再擔任聯席董事總經理，並將繼續擔任主席兼執行董事，而霍建寧獲委任為副主席，不再擔任聯席董事總經理，但將繼續擔任執行董事。至於陸法蘭及黎啟明獲委任為聯席董事總經理，陸法蘭將繼續擔任財務董事，而甄達安獲委任為執行董事；電能實業 （0006）則公布，霍建寧自4月1日起退任主席及執行董事職務，執行董事甄達安將獲委任為主席及薪酬委員會成員。