Reddit區間上限定價 首日高開47%

受美聯儲鴿派信號推動，美股三大指數繼周四齊創收市新高後，昨早段繼續破頂，道指早段升超過300點，科技股領漲。昨晚公布美國經濟數據強勁，3月製造業PMI初值升至52.5，連續3個月處於50榮枯線以上的擴張水平，也是該指數21個月高位，而就業分項指標創8個月新高。由於工資持續增長及燃料成本上升，由製造業及服務業提供的綜合價格衡量指標升至近一年高位，反映通脹仍然頑固。

就業市場持續穩健。在截至3月16日當周，美國首次申領失業救濟人數按周減少2000人，總數降至21萬人，數量低於市場預期。由於住宅供應改善，美國2月二手樓銷售按月急增9.5%，是一年來最大升幅；折合成年率達438萬間，是一年來最高水平。

（綜合報道）

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