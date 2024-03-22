明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

Reddit區間上限定價 首日高開47%

【明報專訊】有「美國散戶大本營」之稱的社群媒體平台Reddit（美：RDDT）昨在紐約交易所掛牌上市，是2019年Pinterest（美：PINS）上市以來，首家在美國申請上市的社交媒體企業。Reddit的IPO定價設在34美元的目標區間上限，上市估值為64億美元，集資7.48億美元。根據彭博午夜時的消息，其開盤價將較IPO定價高出47%，介乎50至52美元，使其估值可能達到97.9億美元。由於過去兩年美國IPO市場處於枯竭狀態，令Reddit的IPO備受關注。

受美聯儲鴿派信號推動，美股三大指數繼周四齊創收市新高後，昨早段繼續破頂，道指早段升超過300點，科技股領漲。昨晚公布美國經濟數據強勁，3月製造業PMI初值升至52.5，連續3個月處於50榮枯線以上的擴張水平，也是該指數21個月高位，而就業分項指標創8個月新高。由於工資持續增長及燃料成本上升，由製造業及服務業提供的綜合價格衡量指標升至近一年高位，反映通脹仍然頑固。

就業市場持續穩健。在截至3月16日當周，美國首次申領失業救濟人數按周減少2000人，總數降至21萬人，數量低於市場預期。由於住宅供應改善，美國2月二手樓銷售按月急增9.5%，是一年來最大升幅；折合成年率達438萬間，是一年來最高水平。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕美國首次申領失業救濟 美股

上 / 下一篇新聞

大型港銀P不變 業界料今年微降 渣打：全年最多或減0.25厘 對樓價幫助言之尚早
大型港銀P不變 業界料今年微降 渣打：全年最多或減0.25厘 對樓價幫助言之尚早
聯儲點陣圖維持料全年減息0.75厘
聯儲點陣圖維持料全年減息0.75厘
港股升320點 北水連續26日淨買
港股升320點 北水連續26日淨買
平保去年壽險新業務價值升7.8%
平保去年壽險新業務價值升7.8%
國泰：末季重開沙特利雅得客運航線
國泰：末季重開沙特利雅得客運航線
港2月CPI升2.1% 外賣煙酒漲價
港2月CPI升2.1% 外賣煙酒漲價
李澤鉅：港千祈勿失金融中心地位 形容港人近年幾辛苦 最終看政府有何計策
李澤鉅：港千祈勿失金融中心地位 形容港人近年幾辛苦 最終看政府有何計策
長實持續業務溢利減12% 料樓市下跌概率小過上升
長實持續業務溢利減12% 料樓市下跌概率小過上升
恒地多賺0.2% The Henderson出租率逾五成
恒地多賺0.2% The Henderson出租率逾五成
中移全年收入突破萬億 末期息增9%
中移全年收入突破萬億 末期息增9%
中海油去年純利跌13% 末期息0.66元減12%
中海油去年純利跌13% 末期息0.66元減12%
理想汽車降首季交付預測最多26%
理想汽車降首季交付預測最多26%
恒安去年多賺46% 料今年毛利率平穩
恒安去年多賺46% 料今年毛利率平穩
AI帶挈 美光上季意外虧轉盈 今季收入預測超預期 股價升18%新高
AI帶挈 美光上季意外虧轉盈 今季收入預測超預期 股價升18%新高
英維持利率不變 瑞士突減息0.25厘
英維持利率不變 瑞士突減息0.25厘
張兆聰：憧憬未來格局 紫金可買入持有
張兆聰：憧憬未來格局 紫金可買入持有
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
植耀輝：重磅股業績成後市關鍵
植耀輝：重磅股業績成後市關鍵
方保僑：新聞的速度與準確度
方保僑：新聞的速度與準確度
技術取勝：潤啤20天線成短線支持
技術取勝：潤啤20天線成短線支持
盧駿匡：頭肩底量度升幅 恒指上望19500點
盧駿匡：頭肩底量度升幅 恒指上望19500點
劉思明：個股業績左右股價宜關注
劉思明：個股業績左右股價宜關注
周顯：發達機會也是破產「機會」
周顯：發達機會也是破產「機會」
譚新強：為何特朗普反對禁TikTok？
譚新強：為何特朗普反對禁TikTok？
湯文亮：內地業主單位 最喜歡租畀港人
湯文亮：內地業主單位 最喜歡租畀港人
減息升溫 澳洲上月樓價升幅擴大
減息升溫 澳洲上月樓價升幅擴大
3日12盤近千伙一手單位應市 本月未完已錄2900宗成交 挑戰新例後3485宗最高紀錄
3日12盤近千伙一手單位應市 本月未完已錄2900宗成交 挑戰新例後3485宗最高紀錄
SEASONS PLACE不足一周收破萬票
SEASONS PLACE不足一周收破萬票
元朗36年單幢兩房戶 3個月炒貴兩成
元朗36年單幢兩房戶 3個月炒貴兩成
第一城嘉湖本月未完已共破百宗成交
第一城嘉湖本月未完已共破百宗成交
長實大欖「限呎」地批建12幢住宅
長實大欖「限呎」地批建12幢住宅
兆萬中心大業主6700萬沽砵蘭街舖
兆萬中心大業主6700萬沽砵蘭街舖