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經濟
國際金融

英維持利率不變 瑞士突減息0.25厘

【明報專訊】英倫銀行昨宣布利率按兵不動，將基準利率維持在5.25厘的16年高位不變，符合市場預期。與會委員以8票對1票，議決利率維持不變。兩名鷹派委員放棄以往的加息立場，是2021年9月以來首次沒有委員提出加息。另有一名委員支持減息，被視為英倫銀行稍後將開始放寬政策的迹象。英國富時100指數昨晚升2%。英鎊兌美元昨晚跌0.7%，跌穿1.27；英鎊兌港元回落至9.93算。

英6月減息概率升至80%

雖然市場已完全消化英倫銀行8月開始減息的預期，但6月首次減息的概率升至80%。交易員最新預計，英倫銀行今年減息幅度約0.8厘，相比議息聲明公布前的全年減息幅度預期為0.75厘。

英倫銀行指出，受凍結燃油稅影響，預計第二季消費者物價指數（CPI）升幅，將回落至略低於2%的目標，升幅較此前預期低，不過下半年CPI因能源價格的基數問題將再次上升。英倫銀行行長貝利表示，通脹近期持續下降令人鼓舞，但尚未達到可以減息的地步，不過事情正朝正確的方向發展。

瑞士央行昨日將主要政策利率，由1.75厘下調至1.5厘，成為全球首個開始減息的主要經濟體，令市場感到意外。該央行表示，過去數月通脹率已回落至2%以下，處於物價穩定的範圍內。瑞士央行最新預測，通脹在未來幾年仍將維持在2%以下。

受美聯儲放鴿推動，現貨金價昨突破每盎司2200美元創歷史新高。花旗預期美聯儲下半年減息，令金價可望挑戰2300美元。金價往往與息口呈反比。當利率下降，與債券等固定收益資產相比，黃金變得更具吸引力。為推動資產配置多元化，多國央行亦大舉購入黃金，令金價仍有上漲空間。

美聯儲的鴿派信號，推動日、韓股市攀升，日經指數昨高見40,823.32點，盤中刷新歷史新高。韓國晶片股上漲，SK海力士升逾8%，帶動韓國綜合股價指數（KOSPI）昨收市升超過2%，創近兩年高位。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕瑞士央行 減息預期 英倫銀行 日經指數 金價 放鴿

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