兆萬中心大業主6700萬沽砵蘭街舖

【明報專訊】旺角砵蘭街中售賣建材地段少有商舖放售，本月初罕錄一宗地舖蝕讓個案。資料顯示，該商舖位於砵蘭街292至294號地舖，物業鄰近旺角中心及T.O.P.，屬砵蘭街建材段核心位置，面積約2000方呎，成交價6700萬元，呎價約3.35萬元。原業主為行城有限公司，公司董事為旺角兆萬中心大業主吳漢華等，2010年6月以1.098億元購入，即持貨快將14年，帳面蝕讓達4280萬元或39%。
14年帳蝕4280萬或近四成
已故「舖王」鄧成波家族近年頻頻減磅套現，個別物業因資不抵債而淪為銀主盤。市場消息稱，鄧氏家族原持有的九龍城聯合道25號全幢，今年初被接管，近日以約3700萬元沽出，以全幢樓面4834方呎計，呎價約7654元。據悉，項目1955年落成，樓齡69年，鄧氏家族2005年8月以1380萬元購入，2022年中曾以9600萬元放售，即現成交價較兩年前意向價低約61%，物業19年帳面升值2320萬元或1.68倍。
另外，復活節假將至，新地（0016）大埔超級城舉辦《春日秘密花園》主題活動，新地代理副總經理（租務）蘇蔭彪表示，商場將推出連串復活節活動及加碼消費券禮遇回饋顧客，預計復活節推廣期（3月29日至4月7日）人流及生意較去年升10％至15% 。該集團今年初展開租戶優化工程，預期今年第四季完工。