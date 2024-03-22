長實大欖「限呎」地批建12幢住宅

屋宇署表示，今年1月共批出20份建築圖則，包括13項住宅及商住發展、4項商業發展等。除上述長實項目外，華懋與港鐵（0066）合作的東涌牽引配電站項目，亦獲批建5座47層高（在5層基座之上）住宅連會所，以及政府、機構或社區設施物業，涉約92.5萬方呎住宅及約11.8萬方呎非住宅樓面。同系東涌57區商業項目，獲批建1座19層高數據中心及1座27層高（1在層基座及3層地庫之上）商業物業，共涉126.1萬方呎樓面。

此外，中洲控股旗下港島大坑道4、4A至4C號，獲批建1座23層高（在6座基座及1層地庫之上）住宅物業，涉及10.47萬方呎。市傳新世界（0017）或相關人士持有的北角繼園街56至76號，獲批建1座31層高（在兩層地庫之上）的住宅物業，涉及22.2萬方呎樓面。

綜合屋宇署資料顯示，今年1月私宅落成量達3593伙，創自2022年1月後兩年新高。美聯首席分析師劉嘉輝指出，上述1月份落成項目中，約2398伙已售出，售出率佔約66.7%。