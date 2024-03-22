明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

元朗36年單幢兩房戶 3個月炒貴兩成

【明報專訊】樓市「撤辣」後，二手交投飈升，部分地區更因盤源減少令入場價上升，市場統計，元朗本月已累錄近130宗二手成交，較上月反彈近1倍，成交量創13個月新高，區內最新更錄得短炒獲利二手成交。

元朗本月近130宗成交 13個月新高

美聯聯席區域經理張瑋津表示，樓齡36年的水車館街單幢樓東輝閣，最新成交位於低層F室，實用面積284方呎，兩房間隔，原業主去年12月底「Full Pay」（毋須按揭一筆過付款）購入時，單位原擬作長線收租，其後因「撤辣」以300萬元放售，近日終以288萬元沽出，實呎10,141元。原業主當時購入價為237.5萬元，由於單位未有承做按揭，故並無上會後短期轉手的「罰息」開支，持貨約3個月帳面升50.5萬元或21%。

景林邨「籮底貨」6年升值近九成

另外部分地區亦錄「籮底貨」（即最低層質素最差單位）成交。美聯區域經理黃少明表示，將軍澳景林邨景松樓極低層單位，實用面積349方呎，1房間隔，上月起以125萬元未補地價放售，由於單位正對垃圾房，加上鄰近小學，早上環境聲浪較大，經議價後以綠表價60萬元易手，實呎1719元，成交價為區內自2010年同屋苑景榕樓另一極低層戶，以55萬元未補價易手後14年新低。最新成交單位原業主2018年5月32.05萬元向房委會未補價購入，帳面升約28萬元或87%。

不過，二手市場續錄蝕讓成交。中原區域營業經理王勤學表示，元朗采葉庭13座最低層兩房單位，實用面積460方呎，以443萬元沽，實呎9630元，做價為屋苑7年新低。原業主2018年6月623.8萬元買入，帳面蝕180.8萬元或29%，連使費料蝕210萬元或34%，為屋苑最少3年來最大蝕讓成交。

AVA系列納米樓連錄2宗蝕讓

市區納米樓亦連錄2宗蝕讓。鴻發地產物業營業總經理梁文楓表示，深水埗AVA 61中層F室，實用面積161方呎，開放式間隔，單位入伙至今4年從未有人入住，以295萬元沽出，實呎18,323元。原業主2017年378.5萬元一手購入，連使費料實蝕94萬元或25%。同區AVA 228中層C室，實用面積155方呎，開放式戶，以241.5萬元易手，實呎15,581元。原業主2019年310萬元一手購入，連使費料實蝕75萬元或24%。

相關字詞﹕元朗 東輝閣 AVA 61 采葉庭 上車盤 公屋成交 納米樓 二手蝕讓 短炒獲利

上 / 下一篇新聞

大型港銀P不變 業界料今年微降 渣打：全年最多或減0.25厘 對樓價幫助言之尚早
大型港銀P不變 業界料今年微降 渣打：全年最多或減0.25厘 對樓價幫助言之尚早
聯儲點陣圖維持料全年減息0.75厘
聯儲點陣圖維持料全年減息0.75厘
港股升320點 北水連續26日淨買
港股升320點 北水連續26日淨買
平保去年壽險新業務價值升7.8%
平保去年壽險新業務價值升7.8%
國泰：末季重開沙特利雅得客運航線
國泰：末季重開沙特利雅得客運航線
港2月CPI升2.1% 外賣煙酒漲價
港2月CPI升2.1% 外賣煙酒漲價
李澤鉅：港千祈勿失金融中心地位 形容港人近年幾辛苦 最終看政府有何計策
李澤鉅：港千祈勿失金融中心地位 形容港人近年幾辛苦 最終看政府有何計策
長實持續業務溢利減12% 料樓市下跌概率小過上升
長實持續業務溢利減12% 料樓市下跌概率小過上升
恒地多賺0.2% The Henderson出租率逾五成
恒地多賺0.2% The Henderson出租率逾五成
中移全年收入突破萬億 末期息增9%
中移全年收入突破萬億 末期息增9%
中海油去年純利跌13% 末期息0.66元減12%
中海油去年純利跌13% 末期息0.66元減12%
理想汽車降首季交付預測最多26%
理想汽車降首季交付預測最多26%
恒安去年多賺46% 料今年毛利率平穩
恒安去年多賺46% 料今年毛利率平穩
AI帶挈 美光上季意外虧轉盈 今季收入預測超預期 股價升18%新高
AI帶挈 美光上季意外虧轉盈 今季收入預測超預期 股價升18%新高
英維持利率不變 瑞士突減息0.25厘
英維持利率不變 瑞士突減息0.25厘
Reddit區間上限定價 首日高開47%
Reddit區間上限定價 首日高開47%
張兆聰：憧憬未來格局 紫金可買入持有
張兆聰：憧憬未來格局 紫金可買入持有
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
植耀輝：重磅股業績成後市關鍵
植耀輝：重磅股業績成後市關鍵
方保僑：新聞的速度與準確度
方保僑：新聞的速度與準確度
技術取勝：潤啤20天線成短線支持
技術取勝：潤啤20天線成短線支持
盧駿匡：頭肩底量度升幅 恒指上望19500點
盧駿匡：頭肩底量度升幅 恒指上望19500點
劉思明：個股業績左右股價宜關注
劉思明：個股業績左右股價宜關注
周顯：發達機會也是破產「機會」
周顯：發達機會也是破產「機會」
譚新強：為何特朗普反對禁TikTok？
譚新強：為何特朗普反對禁TikTok？
湯文亮：內地業主單位 最喜歡租畀港人
湯文亮：內地業主單位 最喜歡租畀港人
減息升溫 澳洲上月樓價升幅擴大
減息升溫 澳洲上月樓價升幅擴大
3日12盤近千伙一手單位應市 本月未完已錄2900宗成交 挑戰新例後3485宗最高紀錄
3日12盤近千伙一手單位應市 本月未完已錄2900宗成交 挑戰新例後3485宗最高紀錄
SEASONS PLACE不足一周收破萬票
SEASONS PLACE不足一周收破萬票
第一城嘉湖本月未完已共破百宗成交
第一城嘉湖本月未完已共破百宗成交
長實大欖「限呎」地批建12幢住宅
長實大欖「限呎」地批建12幢住宅
兆萬中心大業主6700萬沽砵蘭街舖
兆萬中心大業主6700萬沽砵蘭街舖