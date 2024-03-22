3日12盤近千伙一手單位應市 本月未完已錄2900宗成交 挑戰新例後3485宗最高紀錄

明報記者 林可為

綜合市場資訊，3月迄今整體一手成交錄約2900宗，已打破反修例風波爆發前、2019年3月錄得約2845宗所創下的5年來最高紀錄。隨着今日至周日，將有12個主要新盤展開銷售、合共推出945伙應市，料周末過後本月整體一手銷售量，勢必打破2016年9月以3485宗，所創下一手銷售新例實施約11年來的按月最高紀錄。

天瀧4房4688萬沽 實呎3.61萬

綜合中原、美聯兩大代理行估算，3月全月整體一手成交可達4000至5000宗。值得留意，昨日新盤銷售雖然以餘貨為主，但依然不乏高價成交。

近日主力銷售啟德跑道區全新豪宅天璽‧海的新地（0016），同系何文田天鑄持續錄成交，第6座3、4樓複式A室、實用面積2215方呎3房間隔、連887方呎花園，透過招標以7177.6萬元售出，實呎3.24萬元；項目本月至今錄得4宗成交、吸金逾1.6億元。

此外，華潤置地(海外)及保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟，昨再售5伙，總成交額逾2.1億元，其中第1座3樓A室，實用面積2088方呎4房3套連私人電梯大堂間隔，成交價9427.4萬元，實呎4.51萬元。

半山捌號特色戶1498萬沽創新高

至於今日首輪開售大角嘴利奧坊‧首隅的恒地（0012），同系啟德跑道區天瀧，亦招標售出第8座16樓B室，實用面積1298方呎4房戶，成交價4688萬元售出、實呎3.61萬元；另同系大角嘴利奧坊‧壹隅、天后維峯‧浚滙，兩盤昨日亦售出至少6伙、吸金約3545萬元。此外，英皇國際（0163）旗下西半山現樓半山捌號，亦新售出一伙連天台特色戶，成交價創項目新高；上述單位為31樓C室，實用面積491方呎，兩房間隔設計、連631方呎天台，連家俬成交價1497.55萬元、實呎3.05萬元，據悉買家以公司名義購入，擬作投資收租用途。

Elize PARK呎價高見2.86萬

樂風旺角單幢新盤Elize PARK，新近售出20樓B室，實用面積243方呎1房戶，成交價695萬元、實呎2.86萬元，創項目呎價新高；項目開售至今累售28伙，佔全盤52伙約53%，套現逾2億元。另中海外（0688）表示，旗下啟德跑道維港1號，自上月底「撤辣」至今累售約202伙、涉銷售總額26.69億元。